A股持續走高 大陸農商銀禁信用卡資金炒股

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

A股持續走高，陝西、雲南等兩個省分已有近十家地方農商銀行發布信用卡資金用途的相關公告，嚴禁信用卡資金用於炒股

財聯社報導，最新的提醒來自渭濱農商銀行，在官方微信號發布相關公告稱，信用卡資金不得用於投資理財領域，如購買股票、基金、期貨等。

自從8月以來，陝西、雲南等兩個省分，已有河口農村商業銀行、安康農商行等近十家地方農商銀行發布類似公告，明訂信用卡資金用途，其中均提及禁止信用卡資金用於炒股。這些地方農商銀行均屬於雲南、陝西兩地農信聯社系統成員。

某券商銀行業分析師表示，從行業的角度來看，大行的風控系統相對要比小銀行要更為規範、有力。去年及近期的大量中小銀行發布的貸款用途等類似公告，也體現「強監管」背景下有關部門對地方銀行經營管理的高度關注。

華東地區某上市銀行內部人士表示，信用卡資金不得用於非消費領域，不能用於炒股、投資房地產等，是監管部門一直以來的要求。

該人士稱，監管部門和銀行機構對於信用卡使用有嚴格限制，目前暫未聽說有關方面有新的要求。近期多家地方銀行發布信用卡用卡安全提示，可能是有關機構出於自身風險管控作出反應，也不排除地方農商銀行在股市大幅波動時作出相關警示。

