賓士陷苦戰 …陸市場喊出五折價 A系列入門車型下殺至52萬元

最新數據顯示，德國賓士汽車7月在大陸市場的零售量達2萬6,653輛，較6月下降超過40%，這是賓士近五年來月銷量首次跌破2.7萬輛，為提振銷量，傳出賓士A系列入門車型在大陸市場推出五折價，顯示大陸車市「內捲」情況相當嚴重。

第一財經報導，以賓士為代表的豪華車企正在面臨轉型挑戰，大陸新能源車快速發展，問界、理想、蔚來等電動車品牌銷量不斷上升，逐步擴大在豪華車市場的市占率。同時，面臨激烈市場競爭環境，豪華品牌零售價格已出現大幅下跌。

此前，相較於競爭對手，賓士車售價格較為堅挺，但今年也在大幅降價。懂車帝數據顯示，賓士C系列價格最大降幅36%，優惠人民幣12萬元，賓士E系列最大降幅約為20%，優惠人民幣10萬元，最便宜的就是賓士入門款A系列新車，有賓士上海經銷商報出人民幣12.56萬元（約新台幣52萬元）的超低價，相當於五折價，該車款在大陸製造省下關稅，但這麼驚人的折扣前所未見。

賓士汽車執行長康林松（Ola Källenius）日前接受德媒採訪時直言，大陸車市有著「達爾文式」的內捲競爭，參與車企多達100多家，這種降價促銷風氣正在危害所有車企。加上大陸公眾最近幾年對賓士高檔車型領域的消費熱情非常有限，對賓士在大陸車市造成了非常大的競爭壓力。

他表示，與競爭對手不同的是，賓士不想不惜一切代價搶奪大陸市占，因為透過大規模促銷維持高銷售量的定價策略是「錯誤」的。

賓士2025年第2季銷量報告顯示，集團第2季全球汽車總銷量54.71萬輛，年減9%，今年上半年全球累計銷量為107.63萬輛，年減8%。其中，上半年在陸累計銷售29.32萬輛，年減14%，第1季銷售下滑10%至15.28萬輛，第2季銷售下滑19%至14.04萬輛，降幅擴大。

按照最新計畫，賓士將在2027年推出36款新車型，其中17款為電動車型，並宣布將推出七款大陸專屬車型。