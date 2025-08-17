稀土誘人 吸引外企產線登陸

美國總統川普掀起全球關稅戰，大陸則祭出稀土管制，並嚴加管控外國企業大量囤積稀土及其製品的行為，以精準掌握稀土出口供應情況。而為了規避出口限制，不少西方企業正將成品生產線轉移至大陸，外界預期在中美角力下，企業會評估生產地點，不會完全撤出大陸。

金融時報援引知情人士消息稱，中方向外國公司發出明確通知，不得大規模囤積稀土，否則可能面臨供應問題。另一人還稱，中方有意限制核准出口量，以防止外企囤積。這一舉措凸顯出中方牢牢掌握稀土供應主導權的決心。

文章還談到，美國美中貿易全國委員會（USCBC）上個月開展的一項調查，半數受訪會員企業聲稱，大部分稀土相關的出口申請要麼處於待審批狀態，要麼已被駁回。

這份調查報告對此解釋道，「所有申請均需逐行審核，一旦發現任何不符之處，申請可能被延遲處理或退回。」

報告中還特別提到，「對於大額訂單，尤其是超出申請者歷史平均水準的訂單，中方會進行更嚴格審查，以防範潛在的囤積行為。」