稀土誘人 吸引外企產線登陸

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

美國總統川普掀起全球關稅戰，大陸則祭出稀土管制，並嚴加管控外國企業大量囤積稀土及其製品的行為，以精準掌握稀土出口供應情況。而為了規避出口限制，不少西方企業正將成品生產線轉移至大陸，外界預期在中美角力下，企業會評估生產地點，不會完全撤出大陸。

金融時報援引知情人士消息稱，中方向外國公司發出明確通知，不得大規模囤積稀土，否則可能面臨供應問題。另一人還稱，中方有意限制核准出口量，以防止外企囤積。這一舉措凸顯出中方牢牢掌握稀土供應主導權的決心。

文章還談到，美國美中貿易全國委員會（USCBC）上個月開展的一項調查，半數受訪會員企業聲稱，大部分稀土相關的出口申請要麼處於待審批狀態，要麼已被駁回。

這份調查報告對此解釋道，「所有申請均需逐行審核，一旦發現任何不符之處，申請可能被延遲處理或退回。」

報告中還特別提到，「對於大額訂單，尤其是超出申請者歷史平均水準的訂單，中方會進行更嚴格審查，以防範潛在的囤積行為。」

稀土 美國 規模

延伸閱讀

大陸嚴管稀土囤積 外企開始將生產線轉移至大陸

車價崩盤只要台幣52萬！賓士CEO怒批：中國車市內耗正吞噬產業

川普政府洽談入股英特爾…美組晶片國家隊 台積備戰

一個基金經理人成美國稀土救星 他靠「地緣政治溢價」股價狂飆3倍

相關新聞

稀土管制升溫 外企產線移陸

美國總統川普掀起全球關稅戰，大陸則祭出稀土管制，並嚴加管控外國企業大量囤積稀土及其製品的行為，以精準掌握稀土出口供應情況...

賓士陷苦戰 …陸市場喊出五折價 A系列入門車型下殺至52萬元

最新數據顯示，德國賓士汽車7月在大陸市場的零售量達2萬6,653輛，較6月下降超過40%，這是賓士近五年來月銷量首次跌破...

A股持續走高 大陸農商銀禁信用卡資金炒股

A股持續走高，陝西、雲南等兩個省分已有近十家地方農商銀行發布信用卡資金用途的相關公告，嚴禁信用卡資金用於炒股。

稀土誘人 吸引外企產線登陸

美國總統川普掀起全球關稅戰，大陸則祭出稀土管制，並嚴加管控外國企業大量囤積稀土及其製品的行為，以精準掌握稀土出口供應情況...

無印良品調體質 大陸掀關店潮

MUJI無印良品在大陸市場掀起「關店潮」，上海、蘇州、煙台、長沙等地多家店相繼關閉。MUJI無印良品官方表示，個別的關店...

零售量衰退4成 賓士苦戰「打對折」

最新數據顯示，德國賓士汽車七月在大陸市場的零售量為二萬六六五三輛，較六月下降超過百分之四十，這是賓士近五年來月銷量首次跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。