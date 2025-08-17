聽新聞
零售量衰退4成 賓士苦戰「打對折」

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

最新數據顯示，德國賓士汽車七月在大陸市場的零售量為二萬六六五三輛，較六月下降超過百分之四十，這是賓士近五年來月銷量首次跌破二點七萬輛，為提振銷量，傳出賓士Ａ系列入門車型在大陸市場推出五折價，顯示大陸車市「內捲」情況相當嚴重。

第一財經報導，以賓士為代表的豪華車企正在面臨轉型挑戰，大陸新能源車快速發展，問界、理想、蔚來等電動車品牌銷量不斷上升，逐步擴大在豪華車市場的市占率。同時，面臨激烈市場競爭環境，豪華品牌零售價格已出現大幅下跌。

此前，相較於競爭對手，賓士車售價格較為堅挺，但今年也在大幅降價。懂車帝數據顯示，賓士Ｃ系列價格最大降幅百分之卅六，優惠人民幣十二萬元，賓士Ｅ系列最大降幅約為百分之廿，優惠人民幣十萬元，最便宜的就是賓士入門款Ａ系列新車，有賓士上海經銷商報出人民幣十二點五六萬元（約新台幣五十二萬元）的超低價，相當於五折價，該車款在大陸製造省下關稅，但這麼驚人的折扣前所未見。

賓士汽車執行長康林松日前接受德媒採訪時直言，大陸車市有著「達爾文式」的內捲競爭，參與車企多達百家，降價促銷風氣正危害所有車企。加上公眾最近幾年對賓士高檔車的消費熱情非常有限，對賓士在大陸車市造成極大競爭壓力。

他表示，與競爭對手不同的是，賓士不想不惜一切代價搶奪大陸市占，因為透過大規模促銷維持高銷售量的定價策略是「錯誤」的。

