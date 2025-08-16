陸將實施強制社保引企業、勞工恐慌 官媒宣稱「消費催化器」

中國9月1日起將落實強制社會保險制度，引發不少企業與勞工恐慌。中共官媒人民日報今天發文稱，社保對個人而言是「生存底線」，對企業是「未來入場券」，對中國是「社會穩定器」更是「消費催化劑」。

中國最高人民法院8月1日發布解釋，指雇主和員工之間不繳納社會保險費的約定無效，勞動者以此為由解除勞動合約時，有權請求用人單位支付經濟補償。該解釋9月1日起實施。

這項解釋公布後，在中國引發廣大的小微企業與低薪勞工恐慌，擔心無法負擔高額的社保費用；專家指未來可能大量出現「靈活就業」與兼職工作規避交社保。

人民日報今天發出評論稱，近期所謂「全民強制社保」的話題引發熱議，其中對政策的誤讀、對公眾的誤導，有必要澄清辨明。

文章稱，最高法的司法解釋並沒有創設「新規」，而是統一司法裁量標準，消除了全國不同地區司法實踐中的分歧；並非現在才「強制」，按照中國勞動法、社會保險法等規定，繳納社保本就具有強制性；亦非覆蓋「全民」，而是指向法律意義上的勞動者。

文章抨擊，少數自媒體為博眼球，冠之以「全民」、「強制」、「新規」等字眼，只會誤導公眾、製造混亂。

人民日報這篇評論提出三點護航強制社保。

文章稱，於個人而言，社保是「生存底線」，不是「可選附加項」。反指一些勞工對參加社保心存疑慮，是因為「只算眼前的和投入產出的經濟帳，不算長遠的和一失萬無的風險帳」；擔心制度紅利被企業用「上有政策、下有對策」來消解。

文章又稱，於企業而言，社保是「未來入場券」，不是「合規負擔」。指擴大社保覆蓋範圍，增強社保繳納剛性約束，確實會給企業尤其是中小企業帶來一定的成本壓力，但這不是「規避社保」的理由。

這篇評論稱，且不說不上社保是違法，如果一家企業藉此贏得「捲價格」的競爭優勢，在推進高品質發展、致力「投資於人」的今天，又怎能走得長遠？大勢在前，企業必須高度重視合規風險，跳出靠不繳社保降成本的灰色地帶，在其他方面鍛長板、練絕活，才能向產業鏈價值鏈中高端邁進。

文章提到，同時也必須正視中小企業的現實經營壓力。解題的關鍵，就在於進一步豐富助企紓困的政策工具箱。

文章還宣稱，於國家而言，社保是「社會穩定器」，更是「消費催化劑」。指社保為個人提供了醫療、養老、失業等兜底保障，居民的「預防性儲蓄」需求會下降，轉而將更多收入用於生活改善、文旅休閒、個人發展等消費。社保的保障水準越高，消費撬動作用則越強。

人民日報這篇評論最後稱，讓大家過上好日子，不止社保這一張牌。但穩實做好社保這項工作，正當其時。