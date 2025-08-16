快訊

其他品牌圍剿！大陸掀「無印良品關店潮」 他分析3大原因

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
MUJI無印良品在大陸市場掀起一股「閉店潮」，上海、蘇州、煙台、長沙等多地門店相繼宣布閉店。圖／路透社
MUJI無印良品在大陸市場掀起一股「閉店潮」，上海、蘇州、煙台、長沙等多地門店相繼宣布閉店。圖／路透社

MUJI無印良品在大陸市場掀起一股「關店潮」，上海、蘇州、煙台、長沙等多地門店相繼宣布關店。MUJI無印良品官方表示，「個別的關店只是MUJI基於經營效率進行的正常調整，面對部分商圈人流下降的挑戰，MUJI會對經營效益不佳的門店做出取捨。MUJI大陸目前堅持每年開40家左右門店，3月1日至今MUJI新開了15家店鋪。」

新浪財經報導，無印良品位於北京世茂工三店也受到此次「關店潮」的波及，有網友在社交媒體爆料稱，該門店將於8月31日終止營業。實地探訪發現，店內已啟動關店清倉活動，當季商品普遍以6到8折促銷，並設有多處特價專區。

談及關店原因，一位店員表示，「一開始挺盈利的，但後來不那麼盈利了，加上三里屯那邊新開了一家店，兩家離得太近互相影響，公司就決定關閉我們這家了。」

大陸是MUJI無印良品最大的海外市場，也是除了日本本土之外的第二大營收支柱。截至2024年8月，MUJI無印良品在大陸的門店總數超過400家。

為爭取大陸市場，先前MUJI無印良品在大陸推出包括降價、聯名產品、增售寵物用品、即時零售等業務。2023年在上海開出全球首家農場概念店；2024年，又在北京開出提供品牌入華以來最完整商品群的旗艦店，作為本土化探索的重要一環。

嘉世諮詢合夥人李應濤認為，MUJI無印良品此次大規模關店的原因主要分為三點。首先是租金與客流的嚴重錯配。無印良品部分門店早期進駐了一線城市的核心商圈，在租約到期後面臨租金大幅上漲的狀況，而實際客流卻難以支撐成本。

同時，城市商業格局的變化使得傳統商圈客流被新興商圈分流，最終導致單店盈利模型的惡化，也就是客流無法支撐租金的情況。

其次是門店據點過度飽和。該品牌在大陸擴張高峰期曾擁有400多家店，部分區域布局過於密集。這種同區域店間的「內耗」，直接導致單店客流分散、同店銷售額持續下滑，最終使得單店盈利模型難以維繫。

最後是線上、線下替代品牌的圍剿。線下有名創優品、小米之家為代表的本土品牌，憑藉更低的價格、更快的產品反覆運算速度，直接蠶食無印良品的線下市占。

線上則有網易嚴選等電商品牌的崛起，進一步分流核心客群，再加上各大電商平台上白牌商家的崛起，這些依託本土供應鏈優勢的線上商品，以極致性價比徹底解構了無印良品「設計+品質」的傳統優勢，使得無印良品原有的產品溢價空間被大幅壓縮。

北京 電商 上海 無印良品

