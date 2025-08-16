大陸零售巨頭角逐硬折扣超市！京東涿州首店開業 美團阿里加速布局

繼外賣大戰後，大陸硬折扣超市正成為零售巨頭角逐的新戰場。尤其京東正「搶跑」，先於美團旗下的「快樂猴」超市，京東首家折扣超市16日在河北涿州開業，並於15日搶先開啟試營業。

財聯社報導，試營業當日，涿州門店外消費者排起長隊，店內人潮湧動。部分低價商品如人民幣9.9元30枚的鮮雞蛋，受到消費者青睞。

據京東折扣超市官微介紹，涿州門店是京東旗下首家折扣超市自營店，門店面積5000平方公尺，覆蓋超5000款商品，涵蓋生鮮、零食、酒水飲料、紙品家清等多個品類。官微並宣稱，折扣超市價格普遍低於市場常規售價。

低價是超市內最突出的標籤。在超市牆壁、貨架、價簽等各個地方，都展示著「天天低價」的標語，超市內，還設立了每斤人民幣9.9元、每斤人民19.9元等低價商品專區。商品價簽上清晰標注超市售價與供應商指導價，形成直觀對比。例如某款響鈴卷，超市售價人民幣4.9元，供應商指導價為人民幣6.9元，便宜了約29%。

涿州門店相關負責人表示，超市在保證天天低價的同時，同樣強調產品品質和超市服務，例如生鮮區明廚亮灶、嚴格的品控流程，以及超市設置有免費自助服務區，提供免費取冰、微波爐加熱等人性化服務。

在此基礎上，能夠做到天天低價，主要源於產地源頭直採，以及京東的供應鏈優勢，「首店之所以開在涿州，主要是基於供應鏈效率的最大化，來保障用戶的最佳體驗。」

值得一提的是，京東旗下自有品牌七鮮、京悅、京鮮舫和京東京造在店內集中亮相。前述門店人士介紹，這些自有品牌商品，都有著極高的「質價比」和「性價比」。

從價格上看，京悅一款3公斤的酵素洗衣液售價為人民幣19.9元，在長沙一家社區超市內，某品牌同重量的洗衣液，售價為人民幣38元，京悅售價僅為長沙社區超市的52.37%左右。此外，類似於奧樂齊，京東同樣上架了人民幣9.9元的自有品牌白酒。

門店人士指出，自有品牌是京東折扣超市在硬折扣超市賽道的競爭優勢之一。目前，在門店5000多個庫存單位（SKU）中，自有品牌的比例約在20%左右，未來透過產品陸續反覆運算，這一比例會繼續提升。

除了涿州首店，京東計畫本月末在江蘇宿遷同期開業4家門店。美團旗下「快樂猴」也蓄勢待發。有消息稱「快樂猴」將於本月正式開店，首批門店計畫在北京開一家，杭州開兩家。

先行者阿里里巴旗下盒馬，已經率先鋪開盒馬NB門店。早在2024年底，盒馬就在內部信中釋放戰略調整信號，將盒馬NB列為核心業務板塊之一，至今年7月，盒馬NB門店數量已突破300家。

百聯諮詢創始人、零售電商行業專家莊帥指出，折扣業態在大陸處於初級階段，市場前景極其廣闊。

莊帥進一步提到，對於京東、美團和阿里巴巴等零售巨頭而言，線下折扣業態能夠與線上平台形成協同發展：「折扣業態主要集中在生鮮、食品等高頻消費的品類，不僅能提升消費頻次，加快商品周轉率，還可以進一步加強電商平台的價格優勢。同時，透過在短期內密集開店，覆蓋更多區域，能夠與線上平台形成協同，發展即時零售業務。」

談及美團與京東入局的優劣勢，莊帥分析稱，京東的優勢在於供應鏈能力、高價值的用戶積累和品質商品的用戶心智，美團的優勢在於高頻的餐飲消費和即時配送優勢，兩家公司均已跑通線上線下融合發展的即時零售模型。

但與此同時，線下連鎖實體店的營運管理和折扣業態的選品能力，將成為兩家公司面臨的挑戰。

