快訊

雙普會落幕 澤倫斯基與川普熱線1.5小時！自曝18日將赴華府會面

撐不住…國光8月底停高雄、墾丁等6路線 8條長途國道客運擬停開

國三汐止5車連環撞釀7傷…遊覽車車頭毀損 汽車被撞翻橫躺車道

上海臨港首批自動駕駛計程車 正式上路接單

中央社／ 台北16日電
圖為民眾在上海世博中心周邊招來一輛Robotaxi。圖／中央社
圖為民眾在上海世博中心周邊招來一輛Robotaxi。圖／中央社

上海臨港新片區第一批自動駕駛計程車（Robotaxi）正式上路，服務範圍覆蓋學校、辦公大樓、商業要點。這是繼8月初浦東新區金橋、花木開放自動駕駛計程車上路後新一波放行。

上海臨港新片區第一批自動駕駛計程車15日正式上路接單。據澎湃新聞報導，目前服務範圍覆蓋臨港主城區學校、辦公大樓、商業要點等58個點位，營運時間為每天上午8時至下午8時。

呼叫自動駕駛計程車步驟與一般網路叫車一樣，透過手機程式下單後，將有自動駕駛計程車接單，使用者手機頁面會顯示車牌資訊、車輛行駛路線等；乘客上車後，點擊副駕駛座位靠背後方螢幕上的「立即出發」，車輛才會啟動。

上海臨港新片區管委會數據處無人駕駛業務幹部馬立印對媒體表示，臨港新片區將深化「產業-場景-制度」機制，充分發揮政策先行先試優勢，確保無駕駛人智慧網聯車輛運作的安全監管，穩步推進自動駕駛計程車營運規模化、商業化。

「2025世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議」在7月26日舉辦「AI賦能自動駕駛創新發展論壇」，論壇現場發放上海第一批「智慧網聯汽車示範運營牌照」，相當於企業獲得在一定範圍內提供自動駕駛計程車服務的許可證。

第一批計有8家企業獲得「智慧網聯汽車示範運營牌照」發放，包括小馬易行（上海）、百度智行（上海）、賽可智能（上海）、大眾交通、上海賽可出行科技服務有限公司、上海強生出租汽車有限公司、上海錦江出租汽車、上海友道智途。

上海 計程車

延伸閱讀

館長深圳行體驗自動駕駛計程車 驚吐車輛起步、打方向盤「不溫柔」

雙城論壇傳下月底登場 陸委會：北市府已申請赴上海洽商

無人駕駛計程車洛杉磯滿街跑 AI開車不輸老司機

桃園大貨車突偏離車道 計程車擦撞路樹翻覆釀2傷

相關新聞

大陸嚴管稀土囤積 外企開始將生產線轉移至大陸

美國總統川普掀起全球關稅戰，大陸則祭出稀土管制，並嚴加管控外國企業大量囤積稀土及其製品的行為，以精準掌握稀土出口供應情況...

「後果恐難以預料」陸將實施強制社保 嚴重衝擊企業勞工一次看懂

中國9月1日起將落實強制繳納社會保險制度，引起輿論譁然，中國繳納的社保比例遠高於已開發國家，將使微小企業的經營與低薪族群...

上海臨港首批自動駕駛計程車 正式上路接單

上海臨港新片區第一批自動駕駛計程車（Robotaxi）正式上路，服務範圍覆蓋學校、辦公大樓、商業要點。這是繼8月初浦東新...

大陸零售巨頭角逐硬折扣超市！京東涿州首店開業 美團阿里加速布局

繼外賣大戰後，大陸硬折扣超市正成為零售巨頭角逐的新戰場。尤其京東正「搶跑」，先於美團旗下的「快樂猴」超市，京東首家折扣超...

陸宏觀槓桿率首破300% 學者稱內需低迷才是隱憂

中國官方智庫發表報告，中國今年第2季宏觀槓桿率（國家總債務與GDP的比率）首破300%，當中政府部門槓桿率按季上升2個百...

機器人撞對手操作員肇逃 網：懂戰術

昨天起舉行的2025世界人形機器人運動會中，有許多讓觀眾看了捧腹的不受控狀況，無論是在長跑或足球等比賽項目，都不時出現好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。