上海臨港首批自動駕駛計程車 正式上路接單
上海臨港新片區第一批自動駕駛計程車（Robotaxi）正式上路，服務範圍覆蓋學校、辦公大樓、商業要點。這是繼8月初浦東新區金橋、花木開放自動駕駛計程車上路後新一波放行。
上海臨港新片區第一批自動駕駛計程車15日正式上路接單。據澎湃新聞報導，目前服務範圍覆蓋臨港主城區學校、辦公大樓、商業要點等58個點位，營運時間為每天上午8時至下午8時。
呼叫自動駕駛計程車步驟與一般網路叫車一樣，透過手機程式下單後，將有自動駕駛計程車接單，使用者手機頁面會顯示車牌資訊、車輛行駛路線等；乘客上車後，點擊副駕駛座位靠背後方螢幕上的「立即出發」，車輛才會啟動。
上海臨港新片區管委會數據處無人駕駛業務幹部馬立印對媒體表示，臨港新片區將深化「產業-場景-制度」機制，充分發揮政策先行先試優勢，確保無駕駛人智慧網聯車輛運作的安全監管，穩步推進自動駕駛計程車營運規模化、商業化。
「2025世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議」在7月26日舉辦「AI賦能自動駕駛創新發展論壇」，論壇現場發放上海第一批「智慧網聯汽車示範運營牌照」，相當於企業獲得在一定範圍內提供自動駕駛計程車服務的許可證。
第一批計有8家企業獲得「智慧網聯汽車示範運營牌照」發放，包括小馬易行（上海）、百度智行（上海）、賽可智能（上海）、大眾交通、上海賽可出行科技服務有限公司、上海強生出租汽車有限公司、上海錦江出租汽車、上海友道智途。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言