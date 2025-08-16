上海臨港首批自動駕駛計程車 正式上路接單

上海臨港新片區第一批自動駕駛計程車（Robotaxi）正式上路，服務範圍覆蓋學校、辦公大樓、商業要點。這是繼8月初浦東新區金橋、花木開放自動駕駛計程車上路後新一波放行。

上海臨港新片區第一批自動駕駛計程車15日正式上路接單。據澎湃新聞報導，目前服務範圍覆蓋臨港主城區學校、辦公大樓、商業要點等58個點位，營運時間為每天上午8時至下午8時。

呼叫自動駕駛計程車步驟與一般網路叫車一樣，透過手機程式下單後，將有自動駕駛計程車接單，使用者手機頁面會顯示車牌資訊、車輛行駛路線等；乘客上車後，點擊副駕駛座位靠背後方螢幕上的「立即出發」，車輛才會啟動。

上海臨港新片區管委會數據處無人駕駛業務幹部馬立印對媒體表示，臨港新片區將深化「產業-場景-制度」機制，充分發揮政策先行先試優勢，確保無駕駛人智慧網聯車輛運作的安全監管，穩步推進自動駕駛計程車營運規模化、商業化。

「2025世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議」在7月26日舉辦「AI賦能自動駕駛創新發展論壇」，論壇現場發放上海第一批「智慧網聯汽車示範運營牌照」，相當於企業獲得在一定範圍內提供自動駕駛計程車服務的許可證。

第一批計有8家企業獲得「智慧網聯汽車示範運營牌照」發放，包括小馬易行（上海）、百度智行（上海）、賽可智能（上海）、大眾交通、上海賽可出行科技服務有限公司、上海強生出租汽車有限公司、上海錦江出租汽車、上海友道智途。