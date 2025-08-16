大陸嚴管稀土囤積 外企開始將生產線轉移至大陸

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸6月對美國的稀土磁鐵出口，較5月飆升逾六倍。路透
美國總統川普掀起全球關稅戰，大陸則祭出稀土管制，並嚴加管控外國企業大量囤積稀土及其製品的行為，以精準掌握稀土出口供應情況。而為了規避出口限制，不少西方企業正將成品生產線轉移至大陸。

金融時報援引知情人士消息稱，中方向外國公司發出明確通知，不得大規模囤積稀土，否則可能面臨供應問題。另一人還稱，中方有意限制核准出口量，以防止外企囤積。這一舉措凸顯出中方牢牢掌握稀土供應主導權的決心。

文章還談到，美國美中貿易全國委員會（USCBC）上個月開展的一項調查，半數受訪會員企業聲稱，大部分稀土相關的出口申請要麼處於待審批狀態，要麼已被駁回。

這份調查報告對此解釋道，「所有申請均需逐行審核，一旦發現任何不符之處，申請可能被延遲處理或退回。」

報告中還特別提到，「對於大額訂單，尤其是超出申請者歷史平均水準的訂單，中方會進行更嚴格審查，以防範潛在的囤積行為。」

為規避出口限制，不少西方企業正將成品生產線轉移至大陸。

總部位於美國的電機製造商雷科達（Regal Rexnord）首席執行官平克姆（Louis Pinkham）就向英媒透露，該公司已將部分生產轉移至大陸，透過在華完成稀土磁鐵與產品的組裝，從而降低出口難度。

上周，他在與分析師的電話會議中表示，「過去四個月裡，我每周都要參加一兩次會議，與團隊共同應對當前形勢。」

根據大陸海關總署公布的數據，6月大陸對美出口稀土磁鐵激增至352.8噸，較5月增長660%；總體來看，大陸6月向全球出口3188噸稀土磁鐵，比5月的1238噸增長157.5%，但與2024年同期相比仍下降了38.1%。

這代表在中美貿易談判取得進展後，電動車和風力渦輪機所需關鍵礦產供應強勁恢復。分析師預計，隨著更多出口商在6月獲得許可證，7月大陸稀土磁體的出貨量可能會進一步增加。

