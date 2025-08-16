連3月減持後大陸增持1億美元 6月美前三大債主均增持美債

美國財政部2025年6月國際資本流動報告（TIC）顯示，2025年6月，美債前三大海外債主日本、英國、大陸均增持美國國債。這是大陸連續3個月減持美國國債後的首次增持。

華爾街見聞分析，外資持有的美國公債在 6 月攀升到歷史新高，顯示即使美元貶值令各界擔心美國資產不再受青睞，但實際上各國對美債的需求仍強。

最新的TIC數據反映美國總統川普發起大規模加徵關稅以來，外國投資者對美債的需求情況。美債的海外需求一直是債市的關注焦點，今年以來尤其如此。目前，外國資金和政府持有超過30%的美國國債在外流通量。

今年4月2日川普宣布對等關稅措施後，一度引發引發金融市場動盪，29兆美元的美國國債市場遭遇了自2001年以來最嚴重的拋售。

6月美國以外的國家持有的美債總額為9.13兆美元，較5月增加802億美元；今年上半年，他們的持有量增加了5081億美元。而同期，美元指數下跌了近11%，跌幅為1973年以來最大。

澎湃新聞報導，日本6月增持126億美元美國國債，持倉規模為1兆1476億美元，依然是美國第一大債主。

去年日本的美債持倉變動，一度被視為干預匯市壓力下的調整。為了穩定日元匯率採取的干預需要日本掌握充足「彈藥」，因此不得不減持包括美債在內的美元資產籌資。

去年7月日本投入366億美元干預匯市。今年以來，日元相對站穩，日本政府暫時沒有支持日元的需求，失去了拋美債的一大動力。

英國6月增持487億美元美國國債至8581億美元，持倉規模維持第二。

大陸6月增持1億美元美國國債，至7564億美元，為今年連續3個月減持後的首次增持。增持後，大陸對美國國債的持倉規模保持第三。

從2022年4月起，大陸的美債持倉一直低於1兆美元，且總體呈減持趨勢。2025年1月，大陸增持18億美元美國國債，2月增持235億美元，3月減持189億美元，4月減持82億美元，5月減持9億美元。

2022年、2023年、2024年，大陸分別減持1732億美元、508億美元、573億美元美國國債。

分析普遍認為，鑑於中美關係變化和外儲資產配置多元化的趨勢，大陸的美國國債持倉仍可能穩步下降。未來大陸持倉的波動很大程度上仍受中美關係影響。

近年來，大陸減持美債更多來自外儲資產多元化配置的需要，提升黃金配置占比就是促進多元化配置的一種體現。

截至去年4月，大陸央行曾創紀錄地連續18個月增持黃金，之後一度暫時收手，不過近來又恢復購入黃金的操作。本月稍早公布的數據顯示，大陸7月末黃金儲備為7396萬盎司，較6月末增加6萬盎司，這是自2024年11月以來，大陸央行連續第九個月增持黃金儲備。

美國財政部報告顯示，6月所有海外對長期、短期美國證券和銀行現金流（banking flows）的淨流入總額為778億美元。其中，海外私人資金淨流入為73億美元，海外官方資金淨流入為705億美元。

同時，6月海外淨買入美國長期證券的資金規模為1923億美元，先前5月淨買入3185億美元。其中，海外私人投資者淨買入1546億美元，海外官方機構淨買入377億美元。

包括海外投資組合透過股票互換購入的美股在內，進行一些調整後，海外6月總體淨買入美國長期證券1508億美元，先前5月為淨賣出2594億美元。