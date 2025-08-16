陸長城汽車巴西聖保羅州工廠開業 巴西總統魯拉：歡迎外國公司

快訊

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
巴西總統魯拉。(路透)
據路透社，巴西總統魯拉週五在位於聖保羅州的中國汽車製造商長城汽車工廠開業典禮上表示，歡迎希望在巴西開展業務的外國公司。魯拉在儀式上說，「相信巴西政府。誰想走就走。誰想來，我們都張開雙臂歡迎。」

他在演講中批評美國總統川普對巴西商品徵收50%的關稅，巴西因此正面臨「不必要的動盪」。這位左翼領導人指出，過去汽車製造商福特和奔馳已決定縮減在巴西的業務，但巴西慶祝其他公司的到來，如中國的長城汽車。

他強調，巴西始終對商務談判持開放態度。長城汽車巴西分公司的年產能為 5 萬輛汽車，預計未來向拉丁美洲出口汽車後將創造 2000多個就業機會。

汽車製造商協會 Anfavea 上週發布的數據顯示，預計2025 年巴西汽車出口量將比 2024 年增加 38.4% ，達到 55萬2000 輛。

巴西 長城 魯拉

