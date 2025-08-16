嚴禁信用卡資金炒A股 陸兩省近十家農商銀禁行密集提醒用卡風險

8月以來，A股持續走高，包括陝西、雲南等兩個省分，已有近十家地方農商銀行發布信用卡資金用途的相關公告，並明確提及嚴禁信用卡資金用於炒股。

財聯社報導，最新的提醒來自渭濱農商銀行，在官方微信號發布相關公告稱，信用卡資金不得用於投資理財領域，如購買股票、基金、期貨等。

自從8月以來，陝西、雲南等兩個省分，已有河口農村商業銀行、安康農商行等近十家地方農商銀行發布類似公告，明確信用卡資金用途，其中均提及禁止信用卡資金用於炒股。這些地方農商銀行均屬於雲南、陝西兩地農信聯社系統成員。

華東地區某上市銀行內部人士表示，信用卡資金不得用於非消費領域，不能用於炒股、投資房地產等，是監管部門一直以來的要求。不同的銀行也有不同的風控系統，一旦出現異常情況，銀行有權及時處理。

該人士稱，監管部門和銀行機構對於信用卡使用有嚴格限制，目前暫未聽說有關方面有新的要求。近期多家地方銀行發布信用卡用卡安全提示，可能是有關機構出於自身風險管控作出反應，也不排除地方農商銀行在股市大幅波動時作出相關警示。”

去年「924」之後，A股重返3,000點以上，也有數十家地方農商銀行發布嚴禁貸款資金入市、規範信用卡資金使用的相關公告。

統計當時報導，自去年10月8日以來，大陸約有30家中小銀行相繼發布嚴禁信貸資金流入股市的公開聲明，其中，10月9日當天即有20多家中小銀行密集發聲。

例如閩清農信聯社去年10月9日晚間發布微信文章，稱嚴禁信貸資金入市。「近期股市回暖勢頭強勁，但務必牢記：不得將信貸資金流入股市、債券、期貨及理財市場。一經發現將按合同約定提前收回貸款。」

在「924」之後的相當一段長的時間，全國性商業銀行均未公開作出類似風險提示，後期也僅有少數幾家地方城商行發布嚴禁貸款資金入市的公告。

某券商銀行業分析師表示，從行業的角度來看，大行的風控系統相對要比小銀行要更為規範、有力。去年包括近期的大量中小銀行發布的貸款用途等類似公告，也體現「強監管」背景下有關部門對地方銀行經營管理的高度關注。

另外，無論本次信用卡資金用途的相關公告是否和股市有關，但對普通人而言，儘量使用自有資金謹慎投資、摒棄「高槓桿」依然是投資股市的基本原則。