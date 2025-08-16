快訊

快儲水！台中大停水…北屯等9區「近30萬戶」停水最長36小時

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

嚴禁信用卡資金炒A股 陸兩省近十家農商銀禁行密集提醒用卡風險

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
8月以來，A股持續走高，包括陝西、雲南等兩個省分，已有近十家地方農商銀行發布信用卡資金用途的相關公告，並明確提及嚴禁信用卡資金用於炒股。中新社
8月以來，A股持續走高，包括陝西、雲南等兩個省分，已有近十家地方農商銀行發布信用卡資金用途的相關公告，並明確提及嚴禁信用卡資金用於炒股。中新社

8月以來，A股持續走高，包括陝西、雲南等兩個省分，已有近十家地方農商銀行發布信用卡資金用途的相關公告，並明確提及嚴禁信用卡資金用於炒股

財聯社報導，最新的提醒來自渭濱農商銀行，在官方微信號發布相關公告稱，信用卡資金不得用於投資理財領域，如購買股票、基金、期貨等。

自從8月以來，陝西、雲南等兩個省分，已有河口農村商業銀行、安康農商行等近十家地方農商銀行發布類似公告，明確信用卡資金用途，其中均提及禁止信用卡資金用於炒股。這些地方農商銀行均屬於雲南、陝西兩地農信聯社系統成員。

華東地區某上市銀行內部人士表示，信用卡資金不得用於非消費領域，不能用於炒股、投資房地產等，是監管部門一直以來的要求。不同的銀行也有不同的風控系統，一旦出現異常情況，銀行有權及時處理。

該人士稱，監管部門和銀行機構對於信用卡使用有嚴格限制，目前暫未聽說有關方面有新的要求。近期多家地方銀行發布信用卡用卡安全提示，可能是有關機構出於自身風險管控作出反應，也不排除地方農商銀行在股市大幅波動時作出相關警示。”

去年「924」之後，A股重返3,000點以上，也有數十家地方農商銀行發布嚴禁貸款資金入市、規範信用卡資金使用的相關公告。

統計當時報導，自去年10月8日以來，大陸約有30家中小銀行相繼發布嚴禁信貸資金流入股市的公開聲明，其中，10月9日當天即有20多家中小銀行密集發聲。

例如閩清農信聯社去年10月9日晚間發布微信文章，稱嚴禁信貸資金入市。「近期股市回暖勢頭強勁，但務必牢記：不得將信貸資金流入股市、債券、期貨及理財市場。一經發現將按合同約定提前收回貸款。」

在「924」之後的相當一段長的時間，全國性商業銀行均未公開作出類似風險提示，後期也僅有少數幾家地方城商行發布嚴禁貸款資金入市的公告。

某券商銀行業分析師表示，從行業的角度來看，大行的風控系統相對要比小銀行要更為規範、有力。去年包括近期的大量中小銀行發布的貸款用途等類似公告，也體現「強監管」背景下有關部門對地方銀行經營管理的高度關注。

另外，無論本次信用卡資金用途的相關公告是否和股市有關，但對普通人而言，儘量使用自有資金謹慎投資、摒棄「高槓桿」依然是投資股市的基本原則。

信貸 炒股 信用卡

延伸閱讀

美國郵差偷包裹「盜刷133張卡」 PO成疊現金高調炫富遭逮

「到台灣找出路！」攜子駕橡皮艇福建直闖桃園觀音 雲南農民工被起訴　　

7月五大行刷卡額4,828億創高 中信銀刷出1,260億新紀錄

馬拉松／北富銀與萬事達卡招募卡友 一同挑戰東京馬拉松

相關新聞

嚴禁信用卡資金炒A股 陸兩省近十家農商銀禁行密集提醒用卡風險

8月以來，A股持續走高，包括陝西、雲南等兩個省分，已有近十家地方農商銀行發布信用卡資金用途的相關公告，並明確提及嚴禁信用...

大陸長城汽車巴西聖保羅州工廠開業 巴西總統魯拉：歡迎外國公司

據路透社，巴西總統魯拉週五在位於聖保羅州的中國汽車製造商長城汽車工廠開業典禮上表示，歡迎希望在巴西開展業務的外國公司。魯...

車價崩盤只要52萬！賓士CEO怒批：大陸車市內耗正吞噬產業

德國賓士汽車執行長康林松（Ola Källenius）日前接受德媒採訪時直言，大陸車市有著「達爾文式」（適者生存）的內捲...

京東收購香港佳寶超市

大陸電商巨頭京東集團完成對香港知名的連鎖超市─佳寶食品超級市場的收購，京東集團成立創新零售-佳寶業務部，並委任香港佳寶創...

小鵬攜福斯 攻混合動力車

大陸造車新勢力之一的小鵬汽車昨（15）日在港交所公告，與大眾汽車（台稱「福斯」）集團簽訂擴大戰略合作協議，雙方聯合開發的...

陸一線城市房價跌幅擴大

大陸國家統計局公布7月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況顯示，各線城市住宅銷售價格走跌，其中，一線城市二手住宅銷售價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。