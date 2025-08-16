快訊

車價崩盤只要52萬！賓士CEO怒批：大陸車市內耗正吞噬產業

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
賓士在大陸車市價格面臨崩盤，最低甚至出現官方建議價打5折的現象。圖為示意圖。路透
賓士在大陸車市價格面臨崩盤，最低甚至出現官方建議價打5折的現象。圖為示意圖。路透

德國賓士汽車執行長康林松（Ola Källenius）日前接受德媒採訪時直言，大陸車市有著「達爾文式」（適者生存）的內捲（內耗）競爭，參與的車企多達100多家，這種降價促銷風氣正在危害所有車企。

快科技報導，今年上半年，賓士、BMW、福斯等德國汽車大廠的營收及利潤，都出現明顯衰退。康林松指出，賓士獲利下滑，與美國對等關稅、大陸內捲、電動車轉型期過長有關。

康林松提到，對賓士至關重要的高檔車型領域，大陸公眾的消費熱情最近幾年非常有限，加上前述的現象，給賓士在大陸車市造成了非常大的競爭壓力，所有的參與者都受到波及。

在大陸國產電動車大行其道下，目前賓士每月僅在大陸市場售出約1000輛電動車，遠低於1年前的銷售量。康林松對此表示，與競爭對手不同的是，賓士不想不惜一切代價搶奪大陸市占，因為透過大規模促銷維持高銷售量的定價策略是「錯誤」的。

競爭激烈之下，大陸賓士的價格體系崩盤。賓士A-Class、賓士C-Class、賓士EQA、賓士EQB等多款車型迎來大降價，甚至官方建議價出現最低相當於5折。其中像是賓士入門的A系列（A-Class）新車，有上海經銷商報出人民幣12.56萬（約新台幣52萬元）的低價，創下新低。

大降價之下，大陸多家賓士門市撐不住了，包括唐山、東營、洛陽等多地門市突然關閉。賓士官方客服回應稱，部分門市關閉是因為業務調整。

今年上半年，賓士交出了一份慘淡的業績。營收年減8.6%，淨利潤年減55.8%，其中第2季淨利潤更是年減68.7%，大陸也成為賓士全球銷量較去年同期跌幅最大的市場。

賓士 電動車

相關新聞

車價崩盤只要52萬！賓士CEO怒批：大陸車市內耗正吞噬產業

德國賓士汽車執行長康林松（Ola Källenius）日前接受德媒採訪時直言,大陸車市有著「達爾文式」(適者生存)的內捲...

京東收購香港佳寶超市

大陸電商巨頭京東集團完成對香港知名的連鎖超市─佳寶食品超級市場的收購，京東集團成立創新零售-佳寶業務部，並委任香港佳寶創...

小鵬攜福斯 攻混合動力車

大陸造車新勢力之一的小鵬汽車昨（15）日在港交所公告，與大眾汽車（台稱「福斯」）集團簽訂擴大戰略合作協議，雙方聯合開發的...

陸一線城市房價跌幅擴大

大陸國家統計局公布7月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況顯示，各線城市住宅銷售價格走跌，其中，一線城市二手住宅銷售價...

陸內需不振 7月消費零售失色 今年來最差

大陸國家統計局昨（15）日公布7月多項經濟數據，其中，7月大陸社會消費品零售總額人民幣3兆8,780億元（約新台幣16兆...

7月消費低於預期 陸內需仍不振

大陸國家統計局昨天公布七月多項經濟數據，其中，七月大陸社會消費品零售總額人民幣三兆八七八○億元（約新台幣十六兆元），年增...

