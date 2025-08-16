陸內需不振 7月消費零售失色 今年來最差

大陸國家統計局昨（15）日公布7月多項經濟數據，其中，7月大陸社會消費品零售總額人民幣3兆8,780億元（約新台幣16兆元），年增3.7%，相較6月的年增4.8%下降，增幅是今年最低，顯示大陸內需消費不振。

一財網報導，大陸國家統計局公布，今年7月，大陸全國規模以上工業增加價值年增5.7%、社會消費品零售總額年增3.7%，成長幅度均較上月收窄，亦低於部分陸媒預期，顯示暑假旺季未提振內需消費。

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，7月國際環境複雜嚴峻，貿易保護主義、單邊主義影響持續，國內部分地區出現高溫、暴雨洪澇等極端天氣，對經濟運行造成短期衝擊，下階段，要保持政策連續性穩定性，增強靈活性預見性，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，有力促進國內國際雙循環，推動經濟平穩健康發展。

社會消費品零售的消費分類數據顯示，7月大陸商品零售額人民幣3兆4,276億元，年增4%，餐飲收入人民幣4,504億元，年增僅1.1%。

付凌暉指出，7月商品市場銷售增速有所放緩，服務零售保持總體穩定，在提振消費專項行動帶動下，消費擴大態勢沒有改變，但也要看到外部不穩定不確定因素增多，國內居民消費能力和信心仍待提升，消費內生動力仍待增強，下階段，要繼續深入實施提振消費專項行動，在擴大商品消費的同時，培育服務消費新增長點。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為，7月消費表現弱於預期，拖累因素在於，一方面，受資金下達節奏與風控系統升級影響，部分地區在5-7月臨時暫停以舊換新補貼。另一方面，房地產市場仍在谷底階段，7月城鎮調查失業率上升0.2個百分點至5.2%，6月消費者信心指數小幅回落，都在一定程度上影響到居民消費。

展望未來，溫彬認為，隨著以舊換新補貼資金到位，個人消費貸款貼息和服務業經營主體貸款貼息兩項新政策實施，加上暑假、十一長假出遊將帶動文體商旅融合消費升溫，消費增速仍有回升可能。