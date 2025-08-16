京東收購香港佳寶超市

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸電商巨頭京東集團，完成對香港知名的連鎖商超佳寶食品超級市場的收購。（網路照片)
大陸電商巨頭京東集團，完成對香港知名的連鎖商超佳寶食品超級市場的收購。（網路照片)

大陸電商巨頭京東集團完成對香港知名的連鎖超市─佳寶食品超級市場的收購，京東集團成立創新零售-佳寶業務部，並委任香港佳寶創始人林曉毅出任該業務部負責人。京東佳寶超市將於8月16日到8月18日在香港開啟為期三天的全場八折大促銷活動。

京東表示，此次對佳寶的收購，正是京東強化供應鏈戰略的關鍵落子，代表京東進軍香港實體零售領域，透過全面整合佳寶線下店面，進一步提升香港零售市場的商品豐富度和價格競爭力。

京東在收購聲明沒有提及收購價格，先前曾傳出京東收購佳寶作價高達40億港元（新台幣155億元），但有接近京東人士透露，實際交易金額遠沒有這麼大。

金融界報導，佳寶是香港知名的連鎖商超之一，自1991年成立以來，就以「價廉物美」為宗旨，目前，佳寶在香港擁有逾90家店，員工總數超過1,000名，主營涵蓋各類急凍家禽肉類及海產和糧油雜貨新鮮蔬菜水果等商品。

早在去年9月，京東宣布加碼香港電商市場，初期投資人民幣15億元，用於商品價格補貼、物流補貼及服務優化等方面。今年3月，京東面向全港消費者推出「買貴就賠」服務，全面覆蓋京東自營全品類商品，更提供自營家電「30天內包退、180天內有壞換新」、「一件包郵」等優質服務。

面向香港本地商家，京東推出零佣金、免年費招商政策，降低商家入駐門檻和運營成本。

