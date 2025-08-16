陸一線城市房價跌幅擴大

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸房市示意圖。 聯合報系資料照

大陸國家統計局公布7月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況顯示，各線城市住宅銷售價格走跌，其中，一線城市二手住宅銷售價格月降1%，降幅比6月擴大0.3個百分點，是今年單月最大降幅，二手房市場呈現出一線城市房價下跌壓力加大的現象。

數據顯示，新房市場方面，7月一線城市新建商品住宅銷售價格月降0.2%，降幅比6月收窄0.1個百分點；二線城市新建商品住宅銷售價格月降0.4%，降幅擴大0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格月降0.3%，降幅與6月相同。

二手房方面，7月二、三線城市二手住宅銷售價格月降0.5%，降幅均收窄0.1個百分點。

二手房市場方面，中原地產首席分析師張大偉表示，7月二手房市場呈現出「一線壓力加大、二三線邊際改善（意指房價跌幅縮小）」的格局，北京、上海、廣州、深圳四座城市二手房價格全部進入下降通道，且降幅均較6月有所擴大。

張大偉認為，上述現象的核心原因在於一線城市二手房掛牌量持續大增，供需關係進一步向買方市場傾斜。以北京為例，7月二手房掛牌量突破16萬套，部分屋主為加速成交，主動下調掛牌價的幅度擴大；上海、深圳等地也面臨類似問題。

