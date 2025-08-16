小鵬攜福斯 攻混合動力車

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸造車新勢力之一的小鵬汽車昨（15）日在港交所公告，與大眾汽車（台稱「福斯」）集團簽訂擴大戰略合作協議，雙方聯合開發的領先電子電氣架構，不僅會用在福斯中國市場純電車型平台，還將部署到燃油和插電混動車型平台。每日經濟新聞報導，小鵬汽車董座何小鵬表示，本次擴大合作協議，是繼2024年7月22日簽署聯合開發協議之後，雙方合作歷程中的又一重要里程碑。

大眾汽車集團（中國）董事長貝瑞德指出，透過雙方開發的CEA架構（ China Electronic Architecture ），延伸至集團強大的燃油車產品矩陣，集團將進一步鞏固在傳統動力車型市場的技術領先地位，同時助力加速駛向全面互聯的智慧電動未來。

CEA架構採用中央計算平台，支持高階 ADAS系統 （ 高級駕駛輔助系統）和車載AI助手，並實現整車級OTA（Over the Air，雲端軟體更新）升級。

澎湃新聞報導，大眾官方發布的數據顯示，2024年大眾品牌向大陸市場交付超過200萬輛汽車，其中燃油車型占比近九成，持續領跑大陸傳統動力汽車市場。

福斯 電動 中國市場

延伸閱讀

Porsche 確認 2028 年推出全新燃油 SUV 但不叫做 Macan？

川普提名前福斯主持人出任聯合國副代表 她發言曾惹怒MAGA

福斯商旅全新Caravelle啟動預售！德國頂級商旅售價173.8萬元起

華府聯邦檢察長任命案過關 川普政府再添福斯成員

相關新聞

7月消費低於預期 陸內需仍不振

大陸國家統計局昨天公布七月多項經濟數據，其中，七月大陸社會消費品零售總額人民幣三兆八七八○億元（約新台幣十六兆元），年增...

震撼陸半導體業！竊取華為晶片機密「14人判刑」 總罰金達5670萬元

一場歷時近四年，震動中國半導體產業的智財權竊密案終於落錘。上海市第三中級人民法院對尊湃公司侵犯華為商業秘密案件（以下簡稱...

大陸租房新規9月上路 台籍包租公也要完成備案

有大陸房地產且正在出租的台灣包租公要注意了，大陸國務院日前發布租房「條例」，自9月15日開始實施，要求全大陸房東完成房屋...

陸一線城市房價跌幅擴大

大陸國家統計局公布7月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況顯示，各線城市住宅銷售價格走跌，其中，一線城市二手住宅銷售價...

京東收購香港佳寶超市

大陸電商巨頭京東集團完成對香港知名的連鎖超市─佳寶食品超級市場的收購，京東集團成立創新零售-佳寶業務部，並委任香港佳寶創...

小鵬攜福斯 攻混合動力車

大陸造車新勢力之一的小鵬汽車昨（15）日在港交所公告，與大眾汽車（台稱「福斯」）集團簽訂擴大戰略合作協議，雙方聯合開發的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。