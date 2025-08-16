小鵬攜福斯 攻混合動力車

大陸造車新勢力之一的小鵬汽車昨（15）日在港交所公告，與大眾汽車（台稱「福斯」）集團簽訂擴大戰略合作協議，雙方聯合開發的領先電子電氣架構，不僅會用在福斯中國市場純電車型平台，還將部署到燃油和插電混動車型平台。每日經濟新聞報導，小鵬汽車董座何小鵬表示，本次擴大合作協議，是繼2024年7月22日簽署聯合開發協議之後，雙方合作歷程中的又一重要里程碑。

大眾汽車集團（中國）董事長貝瑞德指出，透過雙方開發的CEA架構（ China Electronic Architecture ），延伸至集團強大的燃油車產品矩陣，集團將進一步鞏固在傳統動力車型市場的技術領先地位，同時助力加速駛向全面互聯的智慧電動未來。

CEA架構採用中央計算平台，支持高階 ADAS系統 （ 高級駕駛輔助系統）和車載AI助手，並實現整車級OTA（Over the Air，雲端軟體更新）升級。

澎湃新聞報導，大眾官方發布的數據顯示，2024年大眾品牌向大陸市場交付超過200萬輛汽車，其中燃油車型占比近九成，持續領跑大陸傳統動力汽車市場。