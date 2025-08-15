震撼陸半導體業！竊取華為晶片機密「14人判刑」 總罰金達5670萬元

一場歷時近四年，震動中國半導體產業的智財權竊密案終於落錘。上海市第三中級人民法院對尊湃公司侵犯華為商業秘密案件（以下簡稱尊湃案）作出一審判決，前華為海思員工共14人被判處有期徒刑，總計罰金人民幣1,350萬元（約新台幣5,670萬元），其中首犯被判處有期徒刑六年，同時被禁止五年內從事晶片相關行業。

科技日報報導，尊湃案在半導體行業內被視為最惡劣技術竊取案之一。根據上海市公安局在2023年底的通報，上海警方成功偵破一起侵犯晶片技術商業秘密案，原權利公司高管張某、劉某等人在離職後設立某科技公司，以支付高薪、股權利誘等方式，誘導多名原權利公司研發人員跳槽至其公司，並指使這些人員在離職前通過摘抄、截屏等方式非法獲取權利公司晶片技術資訊，抄襲並運用於張某公司設計的同類型晶片上。

涉事公司正是尊湃通訊科技（南京）有限公司，被侵犯的權利公司則是華為海思半導體。

工信部電子第五研究所的司法鑒定結果證實：尊湃的侵權晶片技術中，有多達40個核心技術點與華為擁有商業秘密權利的密點，存在90%以上的同一性，構成實質性相同。相關鑒定也成為定案鐵證。

中國互聯網協會研究中心副主任吳沈括表示，該案具有幾重標誌性意義：聚焦半導體晶片這一戰略性領域，將技術保護與國家科技安全相銜接；「40個技術點90%以上同一性」的實質性相似判定標準，為高科技領域商業秘密認定提供範例；通過對「團隊式竊密+產業化運用」行為的嚴懲，回應了科技行業「挖人即竊密」的頑疾，具有司法威懾與行業指引的雙重價值。

尊湃通訊科技（南京）有限公司成立於2021年3月，聚焦Wi-Fi晶片，主要是Wi-Fi 6晶片的開發。其成立2個月後，就完成近人民幣1億元的天使輪融資，一年多之後，又完成人民幣數億元的Pre-A輪融資，備受資本追捧。

北京德恒（深圳）律師事務所高級合夥人崔軍指出，該案暴露了技術來源和人才流動方面的合規黑洞，投資者應對創業團隊的技術來源做好前置篩查，將智財權的合規性納入盡調核心，避免為侵權行為提供資金支持。

崔軍強調，華為的保密措施完備，但不法分子仍採取組團式挖角、內外勾結、螞蟻搬家等方式竊密，說明以往對侵犯商業秘密的情形打擊力度還是太低，以致有人鋌而走險，不能局限在個案嚴懲中，而是要對智財權保護的生態進行一個重構，技術競爭必須堅守底線思維，就是不能剽竊他人的智財權。