大陸央行：落實落細適度寬鬆的貨幣政策

中國人民銀行15日公布2025年第2季中國貨幣政策執行報告指出，下階段，要落實落細適度寬鬆的貨幣政策，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好政策實施的力度和節奏，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配，持續營造適宜的金融環境。把促進物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在合理水平。

華爾街見聞報導，人行報告指出，物價水平溫和回升積極因素增多，近期中央強調縱深推進全國統一大市場建設，依法依規治理企業低價無序競爭，提振消費的宏觀調控思路也在逐步有效落地，這些方面對物價的合理回升也將產生積極影響。2024 年中國居民人均消費支出結構中的服務消費占比約 46.1%，還有較大增長空間。進一步發展服務消費，不僅有利於滿足人民群眾更高層次、更多樣化的美好生活需要，也有利於挖掘消費潛力、擴大國內需求。

人行指出，大陸6 月CPI由負轉正，不包括食品和能源的核心 CPI 除今年 2 月受春節錯月因素影響負增長外，其餘各月都在 0 以上，4 月以來還在逐步回升，6 月上漲0.7%。隨著各項宏觀政策加力實施，經濟持續回升向好，也會支撐物價企穩回升。物價水平受多方面因素共同影響，近年來中國經濟持續向好，但一些行業領域存在低價過度競爭，外需也在收縮，加大了經濟供需平衡壓力。近期中央強調縱深推進全國統一大市場建設，依法依規治理企業低價無序競爭，提振消費的宏觀調控思路也在逐步有效落地，這些方面對物價的合理回升也將產生積極影響。

人行強調，為落實中央經濟工作會議關於「探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能」的決策部署，1月，中國人民銀行設立宏觀審慎和金融穩定委員會。委員會負責加強分析研判系統性金融風險狀況，研究制定宏觀審慎和金融穩定政策，加強涉及宏觀審慎管理和金融穩定的重大事項分析研究、溝通協商和推動落實。

人行表示，要進一步完善利率調控框架，強化央行政策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制，發揮市場利率定價自律機制作用，持續強化利率政策的執行和監督，降低銀行負債成本，推動社會綜合融資成本下降。暢通貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率，防範資金空轉，把握好金融支援實體經濟和保持自身健康性的平衡。發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，用好結構性貨幣政策工具，加力支持科技創新、提振消費、小微企業、穩定外貿等。

人行指出，堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅持市場在匯率形成中的決定性作用，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，堅決對市場順週期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，維護金融市場穩定，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。