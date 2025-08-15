大陸租房新規9月上路 台籍包租公也要完成備案

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
上海信義房屋區域總監魏逢佑。記者林宸誼／攝影

有大陸房地產且正在出租的台灣包租公要注意了，大陸國務院日前發布租房「條例」，自9月15日開始實施，要求全大陸房東完成房屋租賃備案。若台灣包租公未完成備案，可能會面臨人民幣1萬元（新台幣4.2萬元）罰款。

大陸國務院在今年6月通過《住房租賃條例》（簡稱「條例」）並於今年9月15日起實施，條例共七章，五十條，明確了仲介、承租人、房東間三方關係以及對部分用地建設規劃上，特別是將「非居改租」的現象予以重罰。

上海信義房屋區域總監魏逢佑表示，以上海為例，由於台灣人屬於境外人士，不能像當地人一樣可以透過線上申請，因此台灣人得要先準備房產證、房東身分證、租客身分證等文件，向當地社區事務受理中心，例如浦東新區市民中心，或是街道辦服務窗口辦理。

魏逢佑在「大陸房產市場動向與台商資金回台規劃」講座中表示，若無法親自到大陸的台灣人，相關證件得要先透過公證授權，然後交由大陸當地房仲業者代為處理。

至於稅率方面，魏逢佑指出，月收益人民幣10萬元以下，稅率2.5%，其中2%是房產稅，0.5%是個人所得稅；月收益超過人民幣10萬元，則追加1.5%的增值稅，合計稅率是4%。

魏逢佑提到，房東不備案，有可能最高罰人民幣1萬元；且以後房東的孩子上學、辦居住證、提取公積金都可能卡住，因為這些都需要備案證明。

「條例」最大的看點在於針對租房強制徵稅和一些不具備居住環境的「串串房」（將一個房間隔成數個小隔斷出租）、陽台、過道等都被列入重點整治對象。

此外，隨意出租房屋的歷史將成為過去，按照大陸公布的要求，房東必須要到當地房屋管理局進行備案；針對仲介亂收費和相關權益無法保障的問題，新規中均作明確規定。

