戰略合作 文遠知行獲Grab千萬美元股權投資

大陸自動駕駛計程車平台文遠知行宣布，東南亞地區的超級應用平台Grab將對其進行數千萬美元的股權投資。該筆投資預計不晚於2026年上半年完成交割

據文遠知行，此項投資是雙方戰略合作的一部分，目的是加速在東南亞大規模部署L4級Robotaxi及其他自動駕駛車輛，將文遠知行的自動駕駛車輛接入Grab的運營網絡當中。

該筆投資預計不晚於2026年上半年完成交割，具體交割時間將根據文遠知行選定的時間點和成交條件確定。

文遠知行日前發布截至2025年6月30日的財報。財報顯示，文遠知行2025年第2季度營收為人民幣1.27億元（約1780萬美元），較上年同期的7910萬增長60.8%。

其中，第2季度Robotaxi收入達人民幣4,590萬元，年增836.7%，創下公司成立以來的最高季度收入。2025年第2季，Robotaxi收入佔文遠知行總收入的36.1%，這是自2021年以來Robotaxi業務最高的季度收入貢獻。