快訊

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

戰略合作 文遠知行獲Grab千萬美元股權投資

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

大陸自動駕駛計程車平台文遠知行宣布，東南亞地區的超級應用平台Grab將對其進行數千萬美元的股權投資。該筆投資預計不晚於2026年上半年完成交割

據文遠知行，此項投資是雙方戰略合作的一部分，目的是加速在東南亞大規模部署L4級Robotaxi及其他自動駕駛車輛，將文遠知行的自動駕駛車輛接入Grab的運營網絡當中。

該筆投資預計不晚於2026年上半年完成交割，具體交割時間將根據文遠知行選定的時間點和成交條件確定。

文遠知行日前發布截至2025年6月30日的財報。財報顯示，文遠知行2025年第2季度營收為人民幣1.27億元（約1780萬美元），較上年同期的7910萬增長60.8%。

其中，第2季度Robotaxi收入達人民幣4,590萬元，年增836.7%，創下公司成立以來的最高季度收入。2025年第2季，Robotaxi收入佔文遠知行總收入的36.1%，這是自2021年以來Robotaxi業務最高的季度收入貢獻。

Robotaxi 人民幣 東南亞

延伸閱讀

館長深圳行體驗自動駕駛計程車 驚吐車輛起步、打方向盤「不溫柔」

Mercedes-Benz 四大創新亮相 揭示未來移動新藍圖

新北飛鏢少女遭撞慘死 家屬痛罵計程車司機要求下跪

新北少女搭計程車返家遇車禍 噴飛車外爆頭慘死驚悚畫面曝光

相關新聞

戰略合作 文遠知行獲Grab千萬美元股權投資

大陸自動駕駛計程車平台文遠知行宣布，東南亞地區的超級應用平台Grab將對其進行數千萬美元的股權投資。該筆投資預計不晚於2...

中國半導體設備龍頭控美企竊密 索賠9999萬元

中國半導體設備龍頭北京屹唐半導體科技股份14日公告，該公司已在北京智慧財產權法院控告美國應用材料公司（Applied M...

全球首場機器人運動會開幕式 機器人兵馬俑大秀舞技

「2025世界人形機器人運動會」昨在北京國家速滑館開幕，這項集結了26個比賽項目、487場巔峰對決的機器人競技盛會，是全...

宗馥莉大戰杜建英 砸10億爭娃哈哈西北市場

左手關閉杜建英實際控制的娃哈哈陜西工廠，右手投資10億元人民幣(約1.3億美元)在西安建新基地，娃哈哈董事長兼總經理宗馥...

中製首座電子束光刻機「羲之」問市 精度達0.6奈米

近日，位於杭州城西科創大走廊的浙江大學成果轉化基地傳來喜訊：作為基地首批簽約孵化項目之一，中國首台國產商業電子束光刻機「...

國安優先 中國第3大水電站全面棄用西方晶片

中國一家領先的工業晶片供應商表示，全球其中一個最大的水力發電廠、位於中國西南部金沙江上的溪洛渡水電站，出於對國家安全和供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。