陸在WTO起訴加拿大 控對鋼鐵歧視性關稅

大陸商務部15日透過答記者問表示，大陸在世貿組織就加拿大鋼鐵等產品進口限制措施提起訴訟，抨擊加方對所謂「中國鋼鐵成分」等產品加徵歧視性關稅，敦促立即糾正錯誤做法。

大陸商務部發言人表示，8月15日，中方在世貿組織起訴加拿大鋼鐵等產品進口限制措施。

大陸商務部發言人說，加方無視世貿組織規則，推出鋼鐵關稅配額措施，並對含所謂「中國鋼鐵成分」等產品加徵歧視性關稅，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法，損害中方合法權益，擾亂全球鋼鐵等產業鏈供應鏈穩定。中方對此強烈不滿，堅決反對。

大陸商務部發言人表示，我們敦促加方立即採取行動，糾正錯誤做法，維護以規則為基礎的多邊貿易體制，推動中加經貿關係持續改善。

加拿大總理馬克·卡尼上月宣布採取措施，阻止中國大陸和其他被美國加徵關稅國家的鋼鐵大量湧入加拿大市場。

這是由於美國總統川普對鋼鐵徵收50%的關稅，引發全球市場動盪，包括以鋼鐵作為重要產業的加拿大。

卡尼先前曾表示，與加拿大沒有自由貿易協定的國家，如果對加拿大鋼鐵出口量超過2024年的水準，將被徵收50%關稅。