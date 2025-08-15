陸在WTO起訴加拿大 控對鋼鐵歧視性關稅

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸商務部表示，中方15日在WTO就鋼鐵關稅，起訴加拿大。美聯社
大陸商務部15日透過答記者問表示，大陸在世貿組織就加拿大鋼鐵等產品進口限制措施提起訴訟，抨擊加方對所謂「中國鋼鐵成分」等產品加徵歧視性關稅，敦促立即糾正錯誤做法。

大陸商務部發言人表示，8月15日，中方在世貿組織起訴加拿大鋼鐵等產品進口限制措施。

大陸商務部發言人說，加方無視世貿組織規則，推出鋼鐵關稅配額措施，並對含所謂「中國鋼鐵成分」等產品加徵歧視性關稅，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法，損害中方合法權益，擾亂全球鋼鐵等產業鏈供應鏈穩定。中方對此強烈不滿，堅決反對。

大陸商務部發言人表示，我們敦促加方立即採取行動，糾正錯誤做法，維護以規則為基礎的多邊貿易體制，推動中加經貿關係持續改善。

加拿大總理馬克·卡尼上月宣布採取措施，阻止中國大陸和其他被美國加徵關稅國家的鋼鐵大量湧入加拿大市場。

這是由於美國總統川普對鋼鐵徵收50%的關稅，引發全球市場動盪，包括以鋼鐵作為重要產業的加拿大。

卡尼先前曾表示，與加拿大沒有自由貿易協定的國家，如果對加拿大鋼鐵出口量超過2024年的水準，將被徵收50%關稅。

美國 加拿大 大陸商務部

相關新聞

中國半導體設備龍頭控美企竊密 索賠9999萬元

中國半導體設備龍頭北京屹唐半導體科技股份14日公告，該公司已在北京智慧財產權法院控告美國應用材料公司（Applied M...

全球首場機器人運動會開幕式 機器人兵馬俑大秀舞技

「2025世界人形機器人運動會」昨在北京國家速滑館開幕，這項集結了26個比賽項目、487場巔峰對決的機器人競技盛會，是全...

宗馥莉大戰杜建英 砸10億爭娃哈哈西北市場

左手關閉杜建英實際控制的娃哈哈陜西工廠，右手投資10億元人民幣(約1.3億美元)在西安建新基地，娃哈哈董事長兼總經理宗馥...

中製首座電子束光刻機「羲之」問市 精度達0.6奈米

近日，位於杭州城西科創大走廊的浙江大學成果轉化基地傳來喜訊：作為基地首批簽約孵化項目之一，中國首台國產商業電子束光刻機「...

國安優先 中國第3大水電站全面棄用西方晶片

中國一家領先的工業晶片供應商表示，全球其中一個最大的水力發電廠、位於中國西南部金沙江上的溪洛渡水電站，出於對國家安全和供...

中招攬外國年輕科技人才 新增K字簽證

為吸收外國人才壯大科技，中國國務院14日宣布修改相關條例，新增專門發給外國青年科技人才，在入境次數、有效期、停留期上有更...

