中國7月經濟數據遠遜預期 是否再推新政受關注

中國國家統計局今天公布7月經濟數據，無論消費或投資增幅都遠遜預期。社會消費品零售總額年增3.7%，創下年內增速最低；1至7月固定資產投資僅增1.6%，大幅弱於預估的2.7%。此外，工業增加值年增5.7%，也降至年內最低。有分析認為，高層可能第4季才會決定是否加碼經濟刺激政策。

中國7月社會消費品零售總額年增3.7%，增速較6月放緩1.1個百分點，低於財新傳媒採訪經濟學家預測均值4.8%，也低於路透調查預估中值4.6%。

財新網報導指出，「以舊換新」政策對汽車的提振作用明顯退坡，商品零售年增速進一步下滑，拖累7月社會消費品零售總額增速，不及市場預期。

此外，7月的餐飲收入增速低位回升0.2個百分點至1.1%，其中限額以上單位餐飲收入下降0.2%，連續兩月下降，顯示「整治違規吃喝」的影響持續。

7月份，規模以上工業增加值年增5.7%，增速比6月下滑1.1個百分點，為年內最低，並略低於財新調查的均值5.8%。報導指出，製造業進入淡季加上「反內捲」下部分行業限產等影響，7月中國工業生產增速略有放緩。

在投資方面，1至7月全國固定資產投資累計年增1.6%，累計增速創2000年9月以來最低水準，大幅弱於路透預估中值2.7%。

國家統計局新聞發言人付凌暉15日在國新辦發布會上表示，投資名義增速的回落，既有部分地區高溫暴雨頻發、影響項目工程施工的短期因素，也有外部環境複雜多變、國內企業競爭加劇、投資收益下降的影響，還有中國轉型發展過程中傳統行業投資動能在減弱，新興行業成長尚難以完全對衝的原因。

香港經濟日報引述保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威說，儘管中國的出口增長強勁，經濟動能仍在減弱。

他認為，上半年經濟增速5.3%、超越全年5%左右的目標，政府可以容忍下半年適度的放緩；預計決策者將觀望並評估第3季經濟放緩的速度，再決定是否有必要在4季推出新的支持政策。

經濟學人智庫（EIU）中國高級經濟學家徐天辰說，7月經濟放緩或許並不令人意外，上半年經濟數據表現優異的兩大主要因素—政府刺激措施和「搶出口」效應正在逐漸消退。他認為，若經濟活動持續放緩，全年增速可能無法達到5%的目標，「因此仍需採取積極的政策措施予以應對」。