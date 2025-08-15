快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

中國7月經濟數據遠遜預期 是否再推新政受關注

中央社／ 台北15日電

中國國家統計局今天公布7月經濟數據，無論消費或投資增幅都遠遜預期。社會消費品零售總額年增3.7%，創下年內增速最低；1至7月固定資產投資僅增1.6%，大幅弱於預估的2.7%。此外，工業增加值年增5.7%，也降至年內最低。有分析認為，高層可能第4季才會決定是否加碼經濟刺激政策。

中國7月社會消費品零售總額年增3.7%，增速較6月放緩1.1個百分點，低於財新傳媒採訪經濟學家預測均值4.8%，也低於路透調查預估中值4.6%。

財新網報導指出，「以舊換新」政策對汽車的提振作用明顯退坡，商品零售年增速進一步下滑，拖累7月社會消費品零售總額增速，不及市場預期。

此外，7月的餐飲收入增速低位回升0.2個百分點至1.1%，其中限額以上單位餐飲收入下降0.2%，連續兩月下降，顯示「整治違規吃喝」的影響持續。

7月份，規模以上工業增加值年增5.7%，增速比6月下滑1.1個百分點，為年內最低，並略低於財新調查的均值5.8%。報導指出，製造業進入淡季加上「反內捲」下部分行業限產等影響，7月中國工業生產增速略有放緩。

在投資方面，1至7月全國固定資產投資累計年增1.6%，累計增速創2000年9月以來最低水準，大幅弱於路透預估中值2.7%。

國家統計局新聞發言人付凌暉15日在國新辦發布會上表示，投資名義增速的回落，既有部分地區高溫暴雨頻發、影響項目工程施工的短期因素，也有外部環境複雜多變、國內企業競爭加劇、投資收益下降的影響，還有中國轉型發展過程中傳統行業投資動能在減弱，新興行業成長尚難以完全對衝的原因。

香港經濟日報引述保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威說，儘管中國的出口增長強勁，經濟動能仍在減弱。

他認為，上半年經濟增速5.3%、超越全年5%左右的目標，政府可以容忍下半年適度的放緩；預計決策者將觀望並評估第3季經濟放緩的速度，再決定是否有必要在4季推出新的支持政策。

經濟學人智庫（EIU）中國高級經濟學家徐天辰說，7月經濟放緩或許並不令人意外，上半年經濟數據表現優異的兩大主要因素—政府刺激措施和「搶出口」效應正在逐漸消退。他認為，若經濟活動持續放緩，全年增速可能無法達到5%的目標，「因此仍需採取積極的政策措施予以應對」。

資產

延伸閱讀

中國房地產業疲弱　7月新房銷售價格續下滑

0050與006208今年度「節費王」鹿死誰手？柴鼠評還有得拚：7月差距僅百萬分之1

花旗：陸反內捲 將加碼推政策

美國7月PPI意外火熱！美股期指短線急跌 公債殖利率攀升

相關新聞

中國半導體設備龍頭控美企竊密 索賠9999萬元

中國半導體設備龍頭北京屹唐半導體科技股份14日公告，該公司已在北京智慧財產權法院控告美國應用材料公司（Applied M...

全球首場機器人運動會開幕式 機器人兵馬俑大秀舞技

「2025世界人形機器人運動會」昨在北京國家速滑館開幕，這項集結了26個比賽項目、487場巔峰對決的機器人競技盛會，是全...

宗馥莉大戰杜建英 砸10億爭娃哈哈西北市場

左手關閉杜建英實際控制的娃哈哈陜西工廠，右手投資10億元人民幣(約1.3億美元)在西安建新基地，娃哈哈董事長兼總經理宗馥...

中製首座電子束光刻機「羲之」問市 精度達0.6奈米

近日，位於杭州城西科創大走廊的浙江大學成果轉化基地傳來喜訊：作為基地首批簽約孵化項目之一，中國首台國產商業電子束光刻機「...

國安優先 中國第3大水電站全面棄用西方晶片

中國一家領先的工業晶片供應商表示，全球其中一個最大的水力發電廠、位於中國西南部金沙江上的溪洛渡水電站，出於對國家安全和供...

中招攬外國年輕科技人才 新增K字簽證

為吸收外國人才壯大科技，中國國務院14日宣布修改相關條例，新增專門發給外國青年科技人才，在入境次數、有效期、停留期上有更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。