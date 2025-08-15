布局粵港澳大灣區！京東完成收購香港佳寶超市 將開啟三天全場8折

大陸電商巨頭京東集團，完成對香港知名的連鎖商超佳寶食品超級市場的收購。雙方將依託京東的供應鏈優勢，推動佳寶完善全通路業務的拓展，促進京東在粵港澳大灣區的生鮮供應鏈布局，加速拓展香港本地零售市場。

同時，京東集團成立創新零售-佳寶業務部，並委任香港佳寶創始人林曉毅出任該業務部負責人。收購完成後，京東佳寶超市將於8月16日到8月18日在香港開啟為期三天的全場8折大促活動，

京東相關業務負責人表示，此次對佳寶的收購，正是京東強化供應鏈戰略的關鍵落子，代表京東進軍香港實體零售領域，透過全面整合佳島線下門店網絡，進一步提升香港零售市場的商品豐富度和價格競爭力。

京東在收購聲明沒有提及收購價格，先前曾傳出京東收購佳寶作價高達40億港元（新台幣155億元），但有接近京東人士透露，實際交易金額遠沒有這麼大。

金融界報導，在收購香港佳寶超市的同時，京東也在調整在大陸零售市場的投資布局。永輝超市於7月2日發布公告，股東京東世貿於2025年4月2日至2025年7月1日間合計減持1.14億股，占公司目前總股本的1.3%。

香頌資本董事沈萌表示，永輝超市現在受名創優品主導，京東繼續留下的意義不大，而京東也在集中資源優化自己的競爭優勢。這一減持動作反映了京東對於傳統零售合作模式的重新審視。

佳寶是香港知名的連鎖商超之一，自1991年成立以來，就以「價廉物美」為宗旨，贏得香港消費者的廣泛認可。

目前，佳寶在香港擁有逾90家門店，員工總數超1,000名，主營涵蓋各類急凍家禽肉類及海產和糧油雜貨新鮮蔬菜水果等商品。

早在去年9月，京東宣布加碼香港市場布局，初期投入人民幣15億元，用於商品價格補貼、物流補貼及服務優化等方面。今年3月，京東面向全港消費者推出「買貴就賠」服務，全面覆蓋京東自營全品類商品，更提供自營家電「30天內包退、180天內有壞換新」、「一件包郵」等優質服務。

面向香港本地商家，京東推出零佣金、免年費招商政策，降低商家入駐門檻和運營成本。2025年第1季，京東快遞港島營運中心宣布投入營運，進一步提升香港消費者的購物及配送體驗。