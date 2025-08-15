快訊

中國房地產業疲弱　7月新房銷售價格續下滑

中央社／ 台北15日電

中國國家統計局今天發布7月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計。資料顯示，一線城市7月新房銷售價格年減1.1%，降幅較6月收斂0.3個百分點。

中國國家統計局今天上午發布7月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計。

統計數據資料顯示，7月一線城市新房銷售價格年減1.1%，降幅較6月收斂0.3個百分點，一線城市新房銷售價格從2023年12月以來連續20個月呈現負成長。

7月一線城市新房銷售價格僅上海市上漲6.1%；北京、廣州和深圳分別年減3.6%、4.6%和2.2%。二、三線城市新房銷售價格分別年減2.8%、4.2%，降幅較6月分別收斂0.2個、0.4個百分點。

觀察中古屋銷售價格變化狀況。7月一線城市中古屋銷售價格年減3.4%，降幅較6月擴大0.4個百分點，北京、上海、廣州、深圳均跌，分別年減2.9%、2.2%、6.0%、2.5%。

二、三線城市中古屋銷售價格分別年減5.6%、6.4%，降幅較6月分別收斂0.2個、0.3個百分點。

70個大中城市房地產價格統計按一、二、三線城市劃分。一線城市指北京、上海、廣州、深圳等共4個城市；二線城市指天津、石家莊、太原與其他等共31個城市；三線城市指唐山、秦皇島與其他等共35個城市。

中國國家統計局副局長盛來運先前表示，各地區、各部門今年以來按照中央決策部署和要求，因城施策推動房地產市場企穩，從統計數據來看，房地產市場整體朝著「止跌回穩」方向前進。

