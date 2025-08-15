陸七月工業增加值增5.7%、消費增3.7%　均較上月收窄

大陸國家統計局15日公布，今年7月，大陸全國規模以上工業增加價值年增5.7%、社會消費品零售總額年增3.7%，成長幅度均較上月收窄，亦低於部分陸媒預期，顯示暑期旺季未帶來明顯提振。不過，大陸國家統計局解讀稱，7月經濟經濟維持穩中有進發展趨勢，高質量發展取得新成效。

據大陸國家統計局發布，今年七月，大陸全國規模以上工業增加價值年增5.7%，季增0.38%。其中，裝備製造業增加價值年增8.4%，高技術製造業增加價值成長9.3%，分別快於全部規模以上工業增加價值2.7和3.6個百分點，表現較好。

在分類來看，7月，大陸外商及港澳台投資企業成長2.8%，表現較差，而大陸國營控股企業增加價值年增5.4%，股份制企業成長6.5%，私人企業成長5.0%；分產品來看，7月大陸3D列印設備、工業機器人、新能源汽車產品產量較去年同期分別成長24.2%、24.0%、17.1%較快。

累計一到七月，大陸全國規模以上工業增加價值年增6.3%。另，今年6月時，大陸規模以上工業增加值表現為年增6.8%，當時為關稅戰後的3個月高點。

消費方面，7月大陸社會消費品零售總額人民幣3兆8,780億元，年增3.7%，季減0.14%。單月表現也較前月（6月）的年增4.8%下降，創今年新低。

消費分類數據顯示，今年7月，大陸商品零售額人民幣3兆4,276億元，成長4.0%，然餐飲收入僅人民幣4,504億元，年成長僅為1.1%較低。不過，大陸國家統計局訊息也稱，消費品以舊換新政策持續顯效，限額以上單位家用電器零售額分別成長，旅遊相關零售額也較快成長，累計1到7月，大陸社會消費品零售總額人民幣28兆4,238億元，較去年同期成長4.8%。

大陸國家統計局數據還顯示，7月，大陸全國服務業生產指數年增5.8%，現代服務業表現較好；1到7月，全國固定資產投資(不含農民)人民幣28兆8,229億元，年增1.6%，製造業投資成長較快；1到7月，大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，7月單月為5.2%，較上月上升0.2個百分點。

房市方面，大陸國家統計局城市司首席統計師王中華解讀說，7月，大陸70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格較上月下降，年減的整體月份收窄。

對於數據表現，大陸國家統計局稱，總體來看，7月宏觀政策發力顯效，維持穩中有進發展態勢，展現出較強韌性和活力，但也要看到外部環境複雜嚴峻，經濟運作仍面臨不少風險挑戰，要著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，有效釋放內需潛力，有利促進國內國際雙循環，推動經濟平穩健康發展。

據第一財經報導，在今日大陸國家統計局發布7月宏觀經濟數據前，第一財經研究院發布的「第一財經首席經濟學家信心指數」為50.2，由上月的49.9上升至50榮枯線以上，經濟學家認為近期市場信心有所改善，外部不確定性仍存，未來經濟發展仍需宏觀政策的進一步支持。

當時，第一財經研究結果預測7月工業增加值年增率為6.0%，消費品零售總額年增率為4.9%，不過今日公布上述兩數據實際值均遜於預期。