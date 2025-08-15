陸航空推「寵物進客艙」 今起首擴及北京飛曼谷國際航線

暑期大陸多個航空公司為滿足乘客需求，開始普及「寵物進客艙」服務，如今，海南航空宣布自今日起，在北京—曼谷國際往返航線上正式推出寵物進客艙服務，成為除境內航線外，國際航線的首例。

據北京商報，海南航空14日宣布，自15日起推出該服務，使海南航空成為大陸首家開闢國際及區域航線寵物進客艙服務的航空公司。

海南航空指出，自8月15日起，搭乘海南航空北京往返曼谷國際航班的旅客，可申請攜帶符合資格的小型寵物（僅限家庭馴養的貓、犬）進入客艙。目前，該服務僅限於北京—曼谷往返航線的經濟艙開放，後續將根據旅客需求及營運情況逐步拓展至更多國際及區域航線。

對於名額，海南航空表示，每個航班客艙內可運輸的寵物數量有限，將遵循「先到先得」的原則進行分配。同時，與境內航線不同，旅客申請國際及地區航線寵物進客艙服務需提前辦理寵物識別識別碼、入境文件等手續，每位旅客最多僅限於1隻寵物進入客艙（大陸境內航班最多可同時攜帶兩隻寵物）。

今年暑期，大陸多個航空公司包括海南航空、東方航空、南方航空、春秋航空、吉祥航空，都陸續增加「寵物進客艙」服務，例如東方航空，航線總數已達17條，南方航空也擴至18個城市站點。