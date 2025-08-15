快訊

陸航空推「寵物進客艙」 今起首擴及北京飛曼谷國際航線

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
大陸航空公司推動寵物進客艙服務。瀟湘晨報
大陸航空公司推動寵物進客艙服務。瀟湘晨報

暑期大陸多個航空公司為滿足乘客需求，開始普及「寵物進客艙」服務，如今，海南航空宣布自今日起，在北京—曼谷國際往返航線上正式推出寵物進客艙服務，成為除境內航線外，國際航線的首例。

據北京商報，海南航空14日宣布，自15日起推出該服務，使海南航空成為大陸首家開闢國際及區域航線寵物進客艙服務的航空公司。

海南航空指出，自8月15日起，搭乘海南航空北京往返曼谷國際航班的旅客，可申請攜帶符合資格的小型寵物（僅限家庭馴養的貓、犬）進入客艙。目前，該服務僅限於北京—曼谷往返航線的經濟艙開放，後續將根據旅客需求及營運情況逐步拓展至更多國際及區域航線。

對於名額，海南航空表示，每個航班客艙內可運輸的寵物數量有限，將遵循「先到先得」的原則進行分配。同時，與境內航線不同，旅客申請國際及地區航線寵物進客艙服務需提前辦理寵物識別識別碼、入境文件等手續，每位旅客最多僅限於1隻寵物進入客艙（大陸境內航班最多可同時攜帶兩隻寵物）。

今年暑期，大陸多個航空公司包括海南航空、東方航空、南方航空、春秋航空、吉祥航空，都陸續增加「寵物進客艙」服務，例如東方航空，航線總數已達17條，南方航空也擴至18個城市站點。

在費用方面，各航空公司價格依照航班票價浮動，多為人民幣千元起跳（約新台幣4180元），至人民幣兩千元左右，部分航空公司按照里程劃設收費級距，若飼主另購座位讓寵物箱放上，需再加價數百元人民幣等。此外，部分航空公司還將原先單班次允許攜帶寵物數量，由2隻擴增至4隻。

大陸航司開放旅客申請小型寵物進入客艙，和飼主一起跨境飛行。中新社
大陸航司開放旅客申請小型寵物進入客艙，和飼主一起跨境飛行。中新社
申請國際航線的寵物進客艙服務，要求較為複雜，海南航空今起首航。中新社
申請國際航線的寵物進客艙服務，要求較為複雜，海南航空今起首航。中新社

中美科技戰升溫 半導體設備廠屹唐控應材竊密

大陸科創板上市公司、半導體設備龍頭屹唐股份公告,在北京智慧財產權法院控告美國應用材料公司(Applied Materia...

使用華為晶片訓練發生困難 DeepSeek新模型遲到

中國大陸人工智慧(AI)公司深度求索(DeepSeek)使用華為晶片訓練發生困難,被迫延後發表新模型,可見大陸推動自家技...

花旗:陸反內捲 將加碼推政策

美國投行花旗研究報告認為,大陸接下來還將有更多政策推出,料更側重於需求側及「反內捲」,預期大陸經濟似乎迎來一個「充滿希望...

京東外賣虧損 獲利腰斬

京東公布第2季財報,受惠外賣業務量大增,第2季營收人民幣3,567億元,年增22.4%;但淨利潤出現明顯下滑,歸屬於普通...

中共國家數據局:陸算力總規模 全球第2

大陸國家數據局昨日表示,截至今年6月底,大陸算力總規模位於全球第2,且人工智慧綜合實力實現整體性、系統性躍升,日均Tok...

