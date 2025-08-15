京東外賣虧損 獲利腰斬

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

京東公布第2季財報，受惠外賣業務量大增，第2季營收人民幣3,567億元，年增22.4%；但淨利潤出現明顯下滑，歸屬於普通股股東的淨利潤人民幣62億元，較去年同期的126億元大跌51%，主因也是外賣業務虧損擴大。

華爾街見聞報導，京東的新業務板塊在第2季營收較去年同期飆升198.8%，主要由京東外賣帶動，然而，該板塊的運營虧損從去年同期的人民幣7億元急劇擴大至人民幣148億元，是拖累集團整體利潤的主要原因。

京東集團CEO許冉表示，第2季京東零售收入年增20.6%，表現強勁，經營利潤率達到4.5%，創下公司歷史上所有大促季度的最高紀錄。

許冉表示，京東外賣業務不僅在訂單量增長、商家數量擴大、全職騎手招聘等方面穩步推進，更重要的是與京東零售以及其他現有業務形成有效協同，成功達成初期戰略目標。展望未來，隨著京東持續聚焦用戶體驗、成本和效率，相信核心零售業務將始終是京東業務版圖的基石，同時我們也將按照長期戰略規劃，持續佈局新增長領域。

京東集團首席財務官單甦介紹，截至第2季，京東零售毛利率已經實現連續13個季度增長，經營利潤率也保持穩步上升趨勢。核心零售業務勢頭穩健增強的同時，將以合理 節奏推進包括京東外賣等新業務的戰略落地。

外界關注的是京東外賣的進展。財報顯示，京東稱第2季外賣在618期間外賣業務日單量突破2,500萬單，入駐品質商家超150萬家，截至第2季末全職騎手規模已突破15萬人。

