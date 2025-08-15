花旗：陸反內捲 將加碼推政策

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

美國投行花旗研究報告認為，大陸接下來還將有更多政策推出，料更側重於需求側及「反內捲」，預期大陸經濟似乎迎來一個「充滿希望的夏天」。

港媒《信報》報導，花旗報告評估，隨著7月出口的再次加速增長，經濟實際增長有望得到支撐，儘管上個月單月信貸數據表現疲弱，但中國人民銀行（大陸央行）可能不會因為單月數據，本月便急於減息，月度數據波動性較大，且過去12個月的金融支持力度仍然穩健。

人行公布，大陸7月新增人民幣貸款減少人民幣500億元（約新台幣2,088億元），路透指出，這是20年來首次出現下降的情況，遠低於此前分析師估計的3,000億元，反映出大陸私營部門需求疲軟。

報告提到，居民家庭借貸持續疲弱，部分存款可能轉向金融市場。而反內捲政策或進一步壓制原本已疲弱的企業信貸需求。

花旗報告預期，進入秋季後，大陸經濟實際增長壓力會進一步加大，但仍維持人行下半年減息10個基點、降準50個基點預期。

全球第一次！北京人型機器人運動會 項目多達26項

號稱全球首個人型機器人運動會，昨晚在北京開幕，本次運動會將舉辦廿六個賽項，四八七場比賽，涵蓋多種運動，來自全球十六個國家...

使用華為晶片訓練發生困難 DeepSeek新模型遲到

中國大陸人工智慧（AI）公司深度求索（DeepSeek）使用華為晶片訓練發生困難，被迫延後發表新模型，可見大陸推動自家技...

中美科技戰升溫 半導體設備廠屹唐控應材竊密

大陸科創板上市公司、半導體設備龍頭屹唐股份公告，在北京智慧財產權法院控告美國應用材料公司（Applied Materia...

京東外賣虧損 獲利腰斬

京東公布第2季財報，受惠外賣業務量大增，第2季營收人民幣3,567億元，年增22.4%；但淨利潤出現明顯下滑，歸屬於普通...

中共國家數據局：陸算力總規模 全球第2

大陸國家數據局昨日表示，截至今年6月底，大陸算力總規模位於全球第2，且人工智慧綜合實力實現整體性、系統性躍升，日均Tok...

