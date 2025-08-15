花旗：陸反內捲 將加碼推政策

美國投行花旗研究報告認為，大陸接下來還將有更多政策推出，料更側重於需求側及「反內捲」，預期大陸經濟似乎迎來一個「充滿希望的夏天」。

港媒《信報》報導，花旗報告評估，隨著7月出口的再次加速增長，經濟實際增長有望得到支撐，儘管上個月單月信貸數據表現疲弱，但中國人民銀行（大陸央行）可能不會因為單月數據，本月便急於減息，月度數據波動性較大，且過去12個月的金融支持力度仍然穩健。

人行公布，大陸7月新增人民幣貸款減少人民幣500億元（約新台幣2,088億元），路透指出，這是20年來首次出現下降的情況，遠低於此前分析師估計的3,000億元，反映出大陸私營部門需求疲軟。

報告提到，居民家庭借貸持續疲弱，部分存款可能轉向金融市場。而反內捲政策或進一步壓制原本已疲弱的企業信貸需求。

花旗報告預期，進入秋季後，大陸經濟實際增長壓力會進一步加大，但仍維持人行下半年減息10個基點、降準50個基點預期。