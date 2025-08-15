使用華為晶片訓練發生困難 DeepSeek新模型遲到

中國大陸人工智慧（AI）公司深度求索（DeepSeek）使用華為晶片訓練發生困難，被迫延後發表新模型，可見大陸推動自家技術來取代美國面臨瓶頸。

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，DeepSeek今年1月推出R1模型後，在主管機關鼓勵下改用華為昇騰處理器（Ascend）取代輝達（NVIDIA）晶片。

但DeepSeek以昇騰晶片訓練R2模型時持續遭遇技術問題，不得不改用輝達晶片來訓練，另把華為晶片用於推論（inference）。報導指出，這正是DeepSeek新模型原定5月發表、卻延後的主因。

報導引述中國大陸產業人士指出，中國大陸晶片在穩定性、晶片間連線速度和軟體水準方面都不如輝達的產品。

據報導，華為曾派出工程團隊進駐DeepSeek辦公室，協助該公司使用昇騰晶片開發R2模型。但知情人士說，即使華為駐點支援，DeepSeek仍未能在昇騰晶片上成功完成一次訓練。

知情人士透露，DeepSekk創辦人梁文峰曾在公司內部對R2進展表達不滿，並力促團隊投入更多時間打造更先進的模型，以維持該公司在AI領域的優勢。

據報導，R2延後問世，也跟新版模型數據標記（data labeling）作業超過預期有關。大陸媒體報導指出，R2模型可能最快在未來數周內發布。