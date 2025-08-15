中美科技戰升溫 半導體設備廠屹唐控應材竊密

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
半導體示意圖。 圖／AI生成
半導體示意圖。 圖／AI生成

大陸科創板上市公司、半導體設備龍頭屹唐股份公告，在北京智慧財產權法院控告美國應用材料公司（Applied Materials），指控其非法竊取等離子體源及晶圓表面處理核心技術，並在大陸境內申請專利，除了要求應材停止侵權行為，並賠償經濟損失人民幣9,999萬元（約新台幣4億元）。該案已於8月13日立案受理。

屹唐半導體成立於2015年底，主要產品包括乾法去膠設備、快速熱處理設備、乾法刻蝕設備在內的半導體設備，今年7月8日在上交所科創板上市。

彭博報導，屹唐表示，利用高濃度、穩定均勻的等離子體進行晶圓表面處理是公司的關鍵技術之一，相關技術被廣泛應用於公司的乾法去膠、乾法蝕刻、表面處理及改性等半導體加工設備中，公司在該領域具備領先的原創性技術能力，並擁有相關技術秘密。

屹唐指出，美商應材招聘曾在屹唐半導體全資子公司MTI公司工作的二名涉案員工，而他們了解關於等離子體的產生和處理方法的核心技術，熟悉和掌握相關設備結構以及技術工藝。

在MTI公司任職期間，這二名員工均簽署保密協定，對包括涉案技術秘密在內的技術資訊承擔嚴格的保密義務。

屹唐指出，證據顯示，應用材料招聘這二名員工入職後，向大陸國家智慧財產權局提交一份發明專利申請，其中主要發明人即為前述二名員工，專利申請披露屹唐半導體與MTI公司共同所有的涉案技術秘密。

屹唐在公告中指出，被告非法獲取和使用原告的技術秘密，並在大陸境內以申請專利的方式披露了這項技術秘密，將專利申請權據為己有，違反了《反不正當競爭法》的規定，構成侵犯商業秘密的行為，對屹唐的智慧財產權和經濟利益造成嚴重的損害。

每日經濟新聞報導，晶片設備技術是中美長期科技戰的焦點，半導體製造設備領域仍由美國、荷蘭和日本主導。

財產 專利 半導體

延伸閱讀

國台辦嗆損大陸護照將究責 陸委會：恐嚇陸配

台中地院出現大陸律師爭議延燒 官司原因曝…討6800萬元貨款

落實保護智慧財產權 刑事局積極打擊盜版獲日本機構感謝

南早：大陸水電站因安全考慮 棄用西方工業控制晶片

相關新聞

全球第一次！北京人型機器人運動會 項目多達26項

號稱全球首個人型機器人運動會，昨晚在北京開幕，本次運動會將舉辦廿六個賽項，四八七場比賽，涵蓋多種運動，來自全球十六個國家...

使用華為晶片訓練發生困難 DeepSeek新模型遲到

中國大陸人工智慧（AI）公司深度求索（DeepSeek）使用華為晶片訓練發生困難，被迫延後發表新模型，可見大陸推動自家技...

中美科技戰升溫 半導體設備廠屹唐控應材竊密

大陸科創板上市公司、半導體設備龍頭屹唐股份公告，在北京智慧財產權法院控告美國應用材料公司（Applied Materia...

花旗：陸反內捲 將加碼推政策

美國投行花旗研究報告認為，大陸接下來還將有更多政策推出，料更側重於需求側及「反內捲」，預期大陸經濟似乎迎來一個「充滿希望...

京東外賣虧損 獲利腰斬

京東公布第2季財報，受惠外賣業務量大增，第2季營收人民幣3,567億元，年增22.4%；但淨利潤出現明顯下滑，歸屬於普通...

中共國家數據局：陸算力總規模 全球第2

大陸國家數據局昨日表示，截至今年6月底，大陸算力總規模位於全球第2，且人工智慧綜合實力實現整體性、系統性躍升，日均Tok...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。