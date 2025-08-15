中美科技戰升溫 半導體設備廠屹唐控應材竊密

大陸科創板上市公司、半導體設備龍頭屹唐股份公告，在北京智慧財產權法院控告美國應用材料公司（Applied Materials），指控其非法竊取等離子體源及晶圓表面處理核心技術，並在大陸境內申請專利，除了要求應材停止侵權行為，並賠償經濟損失人民幣9,999萬元（約新台幣4億元）。該案已於8月13日立案受理。

屹唐半導體成立於2015年底，主要產品包括乾法去膠設備、快速熱處理設備、乾法刻蝕設備在內的半導體設備，今年7月8日在上交所科創板上市。

彭博報導，屹唐表示，利用高濃度、穩定均勻的等離子體進行晶圓表面處理是公司的關鍵技術之一，相關技術被廣泛應用於公司的乾法去膠、乾法蝕刻、表面處理及改性等半導體加工設備中，公司在該領域具備領先的原創性技術能力，並擁有相關技術秘密。

屹唐指出，美商應材招聘曾在屹唐半導體全資子公司MTI公司工作的二名涉案員工，而他們了解關於等離子體的產生和處理方法的核心技術，熟悉和掌握相關設備結構以及技術工藝。

在MTI公司任職期間，這二名員工均簽署保密協定，對包括涉案技術秘密在內的技術資訊承擔嚴格的保密義務。

屹唐指出，證據顯示，應用材料招聘這二名員工入職後，向大陸國家智慧財產權局提交一份發明專利申請，其中主要發明人即為前述二名員工，專利申請披露屹唐半導體與MTI公司共同所有的涉案技術秘密。

屹唐在公告中指出，被告非法獲取和使用原告的技術秘密，並在大陸境內以申請專利的方式披露了這項技術秘密，將專利申請權據為己有，違反了《反不正當競爭法》的規定，構成侵犯商業秘密的行為，對屹唐的智慧財產權和經濟利益造成嚴重的損害。

每日經濟新聞報導，晶片設備技術是中美長期科技戰的焦點，半導體製造設備領域仍由美國、荷蘭和日本主導。