聯想第2季淨利飆 翻倍成長 每天賺進1.6億元

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
聯想第2季財報淨利潤大增108%。圖為聯想AI PC。 新華社
聯想第2季財報淨利潤大增108%。圖為聯想AI PC。 新華社

全球個人電腦（PC）龍頭聯想集團昨（14）日公布今年第2季財報（2025財年第1季），受到PC出貨量強勁增長、AI需求旺盛影響，營收年增22%，至188億美元，創下歷史新高，淨利潤大增108%至5.05億美元（新台幣153億元，平均每天賺1.6億元）。

聯想集團董事長楊元慶表示，AI PC（人工智慧電腦）是一個很好的增長驅動力，現在AI PC已經占到聯想所有PC銷售的接近30%，而且AI功能的每周活用戶已經達到40%以上，也就是說，有40%AI PC的用戶每周都在用AI功能，主因現在PC的性能在不斷地提升，即使是中低端的PC也都可以運行AI大模型，所以會加速換機的速度，預估，今年下半年PC業務依然會保持比較高的市場增長。

楊元慶說，聯想憑藉ODM+的端到端營運，以及「全球資源、本地交付」的獨特模式，克服關稅等宏觀環境帶來的挑戰，成功兌現前兩個季度承諾的保持競爭力不降、市占不掉、盈利不減的目標，對今年展望的信心比上一季度有所增強。

彭博報導，根據Counterpoint Research的數據，聯想第2季PC出貨量成長15%，表現優於競爭對手惠普和戴爾。由於微軟將在今年晚些時候結束對Windows 10支持，推動電腦更新換代，並且客戶提前下單應對川普關稅威脅，整體PC市場出貨量成長8.4%，創2022年以來最快增速。

包括聯想在內的電腦製造商正在推廣配備更強大硬體的「AI PC」，可更高效地處理人工智慧任務。不過Counterpoint高級分析師Minsoo Kang說：「由於與美國關稅相關的不確定性，從2025年下半年開始，PC出貨量較上年同期可能會走弱。」

中美將關稅暫停期延長90天至11月，避免對彼此的商品徵收三位數的關稅，並為雙方企業提供暫時的減免。

成功 美國

延伸閱讀

證實了！川普關稅推升美國物價 迄今最明顯的證據浮現

關稅公布...郭智輝卻在「快樂晚宴」 藍白黨主席同批：這樣的官員需要存在？

美國對等關稅 苗栗跨局處行動方案7工作重點助產業

經濟部祭四大方案助產業抗美關稅 200億預算鎖定重點衝擊產業

相關新聞

全球第一次！北京人型機器人運動會 項目多達26項

號稱全球首個人型機器人運動會，昨晚在北京開幕，本次運動會將舉辦廿六個賽項，四八七場比賽，涵蓋多種運動，來自全球十六個國家...

使用華為晶片訓練發生困難 DeepSeek新模型遲到

中國大陸人工智慧（AI）公司深度求索（DeepSeek）使用華為晶片訓練發生困難，被迫延後發表新模型，可見大陸推動自家技...

中美科技戰升溫 半導體設備廠屹唐控應材竊密

大陸科創板上市公司、半導體設備龍頭屹唐股份公告，在北京智慧財產權法院控告美國應用材料公司（Applied Materia...

花旗：陸反內捲 將加碼推政策

美國投行花旗研究報告認為，大陸接下來還將有更多政策推出，料更側重於需求側及「反內捲」，預期大陸經濟似乎迎來一個「充滿希望...

京東外賣虧損 獲利腰斬

京東公布第2季財報，受惠外賣業務量大增，第2季營收人民幣3,567億元，年增22.4%；但淨利潤出現明顯下滑，歸屬於普通...

中共國家數據局：陸算力總規模 全球第2

大陸國家數據局昨日表示，截至今年6月底，大陸算力總規模位於全球第2，且人工智慧綜合實力實現整體性、系統性躍升，日均Tok...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。