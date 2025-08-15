聯想第2季淨利飆 翻倍成長 每天賺進1.6億元

全球個人電腦（PC）龍頭聯想集團昨（14）日公布今年第2季財報（2025財年第1季），受到PC出貨量強勁增長、AI需求旺盛影響，營收年增22%，至188億美元，創下歷史新高，淨利潤大增108%至5.05億美元（新台幣153億元，平均每天賺1.6億元）。

聯想集團董事長楊元慶表示，AI PC（人工智慧電腦）是一個很好的增長驅動力，現在AI PC已經占到聯想所有PC銷售的接近30%，而且AI功能的每周活用戶已經達到40%以上，也就是說，有40%AI PC的用戶每周都在用AI功能，主因現在PC的性能在不斷地提升，即使是中低端的PC也都可以運行AI大模型，所以會加速換機的速度，預估，今年下半年PC業務依然會保持比較高的市場增長。

楊元慶說，聯想憑藉ODM+的端到端營運，以及「全球資源、本地交付」的獨特模式，克服關稅等宏觀環境帶來的挑戰，成功兌現前兩個季度承諾的保持競爭力不降、市占不掉、盈利不減的目標，對今年展望的信心比上一季度有所增強。

彭博報導，根據Counterpoint Research的數據，聯想第2季PC出貨量成長15%，表現優於競爭對手惠普和戴爾。由於微軟將在今年晚些時候結束對Windows 10支持，推動電腦更新換代，並且客戶提前下單應對川普關稅威脅，整體PC市場出貨量成長8.4%，創2022年以來最快增速。

包括聯想在內的電腦製造商正在推廣配備更強大硬體的「AI PC」，可更高效地處理人工智慧任務。不過Counterpoint高級分析師Minsoo Kang說：「由於與美國關稅相關的不確定性，從2025年下半年開始，PC出貨量較上年同期可能會走弱。」

中美將關稅暫停期延長90天至11月，避免對彼此的商品徵收三位數的關稅，並為雙方企業提供暫時的減免。