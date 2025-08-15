世界人形機器人運動會北京開幕 武術踢球走秀紛登場

「2025世界人形機器人運動會」今天在北京開幕，機器人表演武術、走秀、踢足球等節目炒熱氣氛，不少家長帶著孩子參加開幕式，希望能讓孩子了解人工智慧（AI）技術的發展。

「2025世界人形機器人運動會」14至17日在北京中國國家速滑館「冰絲帶」舉行，由北京市政府、中央廣播電視總台、世界機器人合作組織、亞太機器人世界盃國際理事會等單位主辦。

今天的開幕式開始前，現場可看到機器人走進賽道與觀眾揮手打招呼，炒熱氣氛。隨著一旁的伴奏響起，燈光逐漸變暗，觀眾揮舞手中的螢光棒迎接開幕式。

在開幕式上，中國歌手劉雨昕表演歌曲，與機器人一同熱舞；也有小孩與機器人一起表演武術；還有機器人穿著華麗服飾上台走秀的環節，其中有一部機器人迷路，走秀卻走到舞台外，在工作人員的引導下才回到舞台。

比賽場地中間，主辦單位搭設足球場供機器人對賽。記者從現場觀察到，有群機器人因為共同追逐一顆足球，好幾部機器人撞在一起摔倒；也有機器人準備射門，但另一方的機器人守門員卻無動於衷。不過，也有幾部表現優良的機器人順利射門得分。

另外，會場中間也搭建起飯店、藥房等場景，供機器人展現清潔整理、藥房分揀等功能。

北京今天下起大雨，但仍有不少家長帶著孩子觀賞開幕式。家長張女士表示，因為過去注意到機器人大多是送貨等簡單行動，沒看過這種全球性的比賽，因此想帶孩子了解現在人工智慧發展到何種程度，但目前沒考慮讓孩子朝這個方向發展。

張女士說，中國國內編寫程式的內容還不夠專業，很多都是與學科綁在一起，並非孩子真正的愛好，所以只是先帶孩子來了解看看。

另一名帶著9歲兒子來到現場的李女士表示，從網路上的影片發現一些關於機器人的競技賽很有趣，因為孩子本身從6歲開始學習使用Python和Scratch編寫程式，因此帶他來運動會看看，希望他能在機器人方面更加努力學習。

此次運動會共有來自16個國家的280支隊伍，包括荷蘭、德國、日本等國；有500多部人形機器人展開競技賽、表演賽、場景賽等26個賽項。

其中也有來自中國全國110所學校的251支隊伍報名，經過選拔，最後由北京清華大學、北京大學、上海交通大學、武漢大學等70所學校的192支隊伍參賽，另有3支中學隊伍也獲得參賽權。