串聯商文旅 陸「票根經濟」夯
今年暑期，賽事經濟、演藝經濟不斷升溫，中國各地通過航空加文旅、演藝加賽事加商貿等深度融合模式，讓小小的票根為城市經濟發展帶來更多活力。
中新社報導，近日，2026亞足聯U20女足亞洲杯預選賽在銀川舉行，3天比賽吸引4萬餘名觀眾。有3萬餘名觀眾走進銀川覽山公園聆聽張靚穎、楊宗緯、吳克群等歌手的音樂會。
當地政府推出優惠政策，觀眾持門票或票根即可在銀川市多家餐飲零售商家及景點享受專屬折扣或特別優惠。一張票根可搖身變成適用不同場景的「通用優惠券」，串聯演出、旅遊、餐飲、住宿等消費場景，延伸消費鏈條。銀川各大商業綜合體借勢推出一系列優惠活動。 「票根經濟」的優惠不只在寧夏。在廣州南沙、江西南昌等地都有類似融合旅遊模式，一張張票根，把「過路客」變成「過夜客」。專家指出，票根經濟的核心是讓交通「流量」轉化為城市「留量」，在推進商文旅體融合發展的同時，也應注重提升服務質量，講好「文旅+」故事，讓遊客感受到溫暖與獲得感。
