長和：出售港口交易需時將更長 2025年不會完成

中央社／ 台北14日電
長和管理層表示，預計（出售港口交易）時間會比原計劃更長，該交易不會在2025年完成。圖為船隻通過蘇伊士運河。（路透）
長和管理層表示，預計（出售港口交易）時間會比原計劃更長，該交易不會在2025年完成。圖為船隻通過蘇伊士運河。（路透）

中國財經媒體報導，香港長和管理層今天在期中業績分析師發布會上表示，長和出售港口業務的交易「進入新階段」，例如邀請中國主要投資者加入討論，希望獲得「所有相關監管機構的批准」，預計時間會比原計劃更長，且交易不會在2025年完成。

每日經濟新聞報導，長和管理層在這場分析師發布會上提到，出售港口業務的交易，對於「不同國家的監管機構而言，均有不同的考量」。

長和管理層說，該公司先前已表示，在未獲得所有相關監管機構及部門批准前，不會進行任何交易。而目前交易「進入新階段」，例如邀請「內地（中國）的主要投資者」加入討論，希望能獲得「所有相關監管機構的批准」。

根據報導，長和管理層表示，預計（這一過程）時間會比原計劃更長，該交易不會在2025年完成。

長和3月4日宣布，該公司與美國貝萊德（BlackRock）及碼頭投資有限公司（TerminalInvestment Limited, TiL）財團達成原則性協議，出售海外43個港口業務，包括巴拿馬運河兩端的兩個港口，引起中國方面強烈不滿，長和因此備感壓力。

此後，長和7月28日在港交所發表公告，宣布與上述財團間的獨家磋商期已屆滿，但長和仍與上述財團成員進行討論，並擬邀請中國「主要策略投資者」加入，成為財團「重要成員」。為使交易能獲得所有相關監管機構批准，財團成員及交易架構需要變更。而在未獲得所有相關監管機構和部門批准前，長和不會進行任何交易。

碼頭 分析師 巴拿馬運河

延伸閱讀

購長和港口案 傳中遠集團尋求2至3成持股 北京回應了

AI 概念成長力道強勁

李嘉誠賣巴拿馬港口新進展！宣布邀中國大咖投資者入局

貝萊德要求員工出差中國時 別用公司設備、只用臨時手機

相關新聞

京東第2季財報淨利潤大跌51%

京東14日公布第2季財報，受惠外賣業務量大增，第2季營收人民幣3,567億元，年增22.4%；但淨利潤出現明顯下滑，歸屬...

長和：出售港口交易需時將更長 2025年不會完成

中國財經媒體報導，香港長和管理層今天在期中業績分析師發布會上表示，長和出售港口業務的交易「進入新階段」，例如邀請中國主要...

中國團隊將鋰電池能量密度和續航能力提高2至3倍

中國大陸科研人員研製出性能指標比現有鋰離子電池的能量密度和續航能力直接提高了2至3倍的鋰電池。

路透：北京再表態 約談騰訊等科企 促「慎購」H20晶片

美國政府近期批准Nvidia輝達（或稱英偉達）等向中國出口低配版AI（人工智能）晶片，不過中國官方此後多次質疑Nvidi...

中國兩大船企本周完成合併 法媒：「海軍巨獸」誕生

中美貿易戰正酣之際，中國兩家國有造船企業中國船舶及中國重工價值160億美元的合併案將於本周宣告完成，成為全球最大的造船企...

1人頂1團隊 淘寶首個程序員離職 曾以26億身家登胡潤榜

接近阿里人士表示，阿里巴巴集團前合夥人蔡景現已離職。蔡景現2000年就加入阿里巴巴，是淘寶初創團隊3個開發工程師之一，被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。