長和：出售港口交易需時將更長 2025年不會完成

中國財經媒體報導，香港長和管理層今天在期中業績分析師發布會上表示，長和出售港口業務的交易「進入新階段」，例如邀請中國主要投資者加入討論，希望獲得「所有相關監管機構的批准」，預計時間會比原計劃更長，且交易不會在2025年完成。

每日經濟新聞報導，長和管理層在這場分析師發布會上提到，出售港口業務的交易，對於「不同國家的監管機構而言，均有不同的考量」。

長和管理層說，該公司先前已表示，在未獲得所有相關監管機構及部門批准前，不會進行任何交易。而目前交易「進入新階段」，例如邀請「內地（中國）的主要投資者」加入討論，希望能獲得「所有相關監管機構的批准」。

根據報導，長和管理層表示，預計（這一過程）時間會比原計劃更長，該交易不會在2025年完成。

長和3月4日宣布，該公司與美國貝萊德（BlackRock）及碼頭投資有限公司（TerminalInvestment Limited, TiL）財團達成原則性協議，出售海外43個港口業務，包括巴拿馬運河兩端的兩個港口，引起中國方面強烈不滿，長和因此備感壓力。

此後，長和7月28日在港交所發表公告，宣布與上述財團間的獨家磋商期已屆滿，但長和仍與上述財團成員進行討論，並擬邀請中國「主要策略投資者」加入，成為財團「重要成員」。為使交易能獲得所有相關監管機構批准，財團成員及交易架構需要變更。而在未獲得所有相關監管機構和部門批准前，長和不會進行任何交易。