為拍落日美照釀悲劇…20歲男攀爬15公尺高電塔 觸電身亡引發火燒山

台指期夜盤醞釀歷史新高？盤中多空交錯、高低點落差達109點

京東第2季財報淨利潤大跌51%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
京東第2季財報淨利潤大跌51%。圖為香港旺角鬧市的京東廣告。(中通社)
京東14日公布第2季財報，受惠外賣業務量大增，第2季營收人民幣3,567億元，年增22.4%；但淨利潤出現明顯下滑，歸屬於普通股股東的淨利潤人民幣62億元，較去年同期的126億元大跌51%，主因也是外賣業務虧損擴大。

華爾街見聞報導，京東的新業務板塊在第2季營收較去年同期飆升198.8%，主要由京東外賣帶動，然而，該板塊的運營虧損從去年同期的人民幣7億元急劇擴大至人民幣148億元，是拖累集團整體利潤的主要原因。

京東集團CEO許冉表示，第2季京東零售收入年增20.6%，表現強勁，經營利潤率達到4.5%，創下公司歷史上所有大促季度的最高紀錄。

許冉表示，京東外賣業務不僅在訂單量增長、商家數量擴大、全職騎手招聘等方面穩步推進，更重要的是與京東零售以及其他現有業務形成有效協同，成功達成初期戰略目標。展望未來，隨著京東持續聚焦用戶體驗、成本和效率，相信核心零售業務將始終是京東業務版圖的基石，同時我們也將按照長期戰略規劃，持續佈局新增長領域。

京東集團首席財務官單甦介紹，截至第2季，京東零售毛利率已經實現連續13個季度增長，經營利潤率也保持穩步上升趨勢。核心零售業務勢頭穩健增強的同時，將以合理 節奏推進包括京東外賣等新業務的戰略落地。

外界關注的是京東外賣的進展。財報顯示，京東稱第2季外賣在618期間外賣業務日單量突破2,500萬單，入駐品質商家超150萬家，截至第2季末全職騎手規模已突破15萬人。

京東表示，外賣深植於京東整體生態，並非一個獨立割裂的業務，將繼續發揮與京東現有業務的協同價值，包括用戶側、履約側、供給側等，7月京東推出七鮮小廚，通過「菜品合夥人模式」，與合夥人共同開發招牌菜，致力於對餐飲外賣市場進行供應鏈模式的創新與改革。

