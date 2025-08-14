快訊

陸籍律師當訴訟代理人 陸委會：是否逾越由台中地檢處理

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
圖為台中地方法院。圖／本報資料照片
圖為台中地方法院。圖／本報資料照片

台中地院審理民事案傳出陸籍的劉姓律師主張要擔任訴訟代理人，引起對造台籍律師蔡昆洲當庭抗議，對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑說，陸籍劉姓律師在申請來台的職業填表上，身分為該案公司的顧問，至於來台後，是否有在法院執行律師職務，或是單純做該公司的訴訟代理人，「這個事實並不明確」，要由台中地檢署處理。

梁文傑說，就該案，陸委會了解陸籍劉姓律師，是因為台中地方法院一起民事訴訟案件傳喚到庭，他以法院傳喚文書申請入境台灣。梁文傑說明，兩岸之間常有類似需求，大陸人士因訴訟來台去年約八十幾件。

梁文傑表示，在入境申請職業填表上，劉姓律師填寫是該案公司顧問，並未寫出律師身分，至於來台後，是否有在法院執行律師職務，或是單純做該公司的訴訟代理人，「這個事實並不明確」，要由台中地檢署處理。

梁文傑說，過去因訴訟來台的大陸人士，多是原告或被告本人，此次為罕有的有代理人來台，對於這樣的狀況，陸委會會會同法務部跟移民署進行通盤檢視。

本報稍早報導，就該案法務部今表示，依律師法在台執行業務，須具備台灣律師資格，本案是否違反律師法，已由台中地檢署分案調查中。

法務部官員指出，法律規定訴訟代理人不一定要具備律師資格，不過，本案有無違反兩岸人民關係條例，則應由主管機關陸委會釐清。

