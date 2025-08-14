快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

天津大學團隊突破鋰電池技術 能量密度、續航能力提高2-3倍

聯合報／ 大陸中心／即時報導
天津大學材料學院教授胡文彬團隊進行實驗。新華社
天津大學材料學院教授胡文彬團隊進行實驗。新華社

大陸天津大學研究團隊，近期突破鋰離子電池應用性能的瓶頸，研製出能量密度超過600瓦時/公斤的軟包電芯，和480瓦時/公斤的模組電池，其性能指標比現有鋰離子電池的能量密度、續航能力提高2-3倍。相關研究成果於13日發表於國際學術期刊《自然》（Nature）。

新華網14日報導，隨著電動交通、低空經濟、消費電子、人形機器人等領域發展，人們對高能量、長續航的可充放電池需求日益迫切。如何在重量更輕、體積更小情況下，讓電池儲能更多電量，是各國力求突破的技術難關。

報導指，鋰金屬電池因具備遠高於傳統鋰離子電池的理論能量密度，被視為解決現有電池性能、續航瓶頸的新一代電池技術。但目前其電解液設計難以兼顧電池能量輸出、循環壽命的提升要求。

經過數年科技創新，天津大學科研團隊與合作者，首創高能金屬鋰電池電解液「離域化」設計理念，打破了傳統電解液設計對主導溶劑化結構的依賴，實現能量密度、綜合性能的雙提升，研究成果13日發表於國際學術期刊《自然》。

團隊負責人、天津大學材料學院教授胡文彬表示，透過此一創新，研究團隊實現了高能量密度電池「Battery600」的性能目標，成功實現高能量密度電池組「Pack480」的可擴展性，為未來鋰金屬電池應用奠定重要基礎。同時，該技術同時兼具優異的循環穩定性和安全特性。

目前，透過大陸天津大學「國家儲能技術產教融合創新平台」和「貴金屬功能材料全國重點實驗室」等國家級平台，團隊推進相關成果的技轉和應用驗證，已經建設高能金屬鋰電池中試生產線，成功應用於大陸3款型號微型全電無人飛行器，比現有電池續航時間提高了2.8倍。

電池 能量 團隊

延伸閱讀

1人頂1團隊 淘寶首個程序員離職 曾以26億身家登胡潤榜

南市都發局攜手營造團隊 不到4天修繕2戶助災民重建家園

北美館X-site計畫徵件開跑 祭出400萬製作經費 入圍提案工作費5萬元

影片嘲諷唐氏症、同志 JINS台灣團隊道歉了：未經審核誤上架

相關新聞

館長深圳行體驗自動駕駛計程車 驚吐車輛起步、打方向盤「不溫柔」

網紅「館長」陳之漢深圳行進入第二天，搭乘了「小馬智行」無人自動駕駛計程車在深圳街頭穿梭。他在車內不時表示自己「超緊張」，...

陸籍律師當訴訟代理人 陸委會：是否逾越由台中地檢處理

台中地院審理民事案傳出陸籍的劉姓律師主張要擔任訴訟代理人，引起對造台籍律師蔡昆洲當庭抗議，對此，陸委會副主委兼發言人梁文...

天津大學團隊突破鋰電池技術 能量密度、續航能力提高2-3倍

大陸天津大學研究團隊，近期突破鋰離子電池應用性能的瓶頸，研製出能量密度超過600瓦時/公斤的軟包電芯，和480瓦時/公斤...

路透：北京再表態 約談騰訊等科企 促「慎購」H20晶片

美國政府近期批准Nvidia輝達（或稱英偉達）等向中國出口低配版AI（人工智能）晶片，不過中國官方此後多次質疑Nvidi...

中國兩大船企本周完成合併 法媒：「海軍巨獸」誕生

中美貿易戰正酣之際，中國兩家國有造船企業中國船舶及中國重工價值160億美元的合併案將於本周宣告完成，成為全球最大的造船企...

1人頂1團隊 淘寶首個程序員離職 曾以26億身家登胡潤榜

接近阿里人士表示，阿里巴巴集團前合夥人蔡景現已離職。蔡景現2000年就加入阿里巴巴，是淘寶初創團隊3個開發工程師之一，被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。