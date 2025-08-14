宇樹科技王興興：AI技術不足 人形機器人未達廣泛應用

中國宇樹科技創始人兼執行長王興興說，人形機器人要大規模應用，最大的困難是人工智慧（AI）水準不足，現在想要在家裡或工廠裡大規模應用，技術水準都不太夠，預估可能3到5年內會有明顯進步。

宇樹人形機器人今年爆紅，中共官媒人民日報13日刊出王興興的專訪，談行業發展的思考。

王興興說，人形機器人走進生活，到每個人家裡去，距離還比較遠。行業目前還處於早期階段。所以，宇樹先從一些小的方面切入，比如科研教育、服務展示、簡單工業應用，以及AI公司用來做開發。

他說，最大的願望以及當下正在做的事情，還是希望機器人去幹活。它可以做各種動作、去幫助人幹各種活。但是，現在想要在家裡或工廠裡大規模應用，技術水準都不太夠。

當被問及人形機器人大規模落地應用，最大的困難在哪裡？王興興指出，最大的難題還是機器人AI水準不太夠用，沒有突破臨界點。這是全世界的普遍問題，也是大家在努力做的事情。AI領域可能隨時會有突破性進展，技術躍遷十分常見。目前解決不了的難題，在未來某個時刻或許就突然迎刃而解了。

他說，機器人AI技術進步非常快。舉個例子，半年前說宇樹機器人可以打格鬥比賽，自己都不敢相信，覺得至少要等一兩年時間，實際上幾個月就做出來了。當然，行業的發展很難預估，「可能3到5年內會有明顯進步」。不過，他覺得進入普通家庭還需要一個相對長的過程，因為涉及倫理道德和安全性問題。

王興興指出，只要AI技術保持進步，機器人行業就會發展得越來越好。這是AI產業帶來的連鎖效應，在過去兩三年間，趨勢很明顯。大家對AI想像空間越來越大，對機器人行業也更加看好。

當被問及中國的人形機器人產業在世界上處於什麼水準？王興興說，中國有生產製造的優勢，在全球出貨量比較多。每個國家都有自己的優勢。目前中國AI人才相對少一些，但從長期看，競爭力還是非常強的。此外，由於生產製造和硬體做得好，中國的機器人企業在成本上更有競爭力，使用門檻更低。這些都有利於未來大規模落地應用。

他指出，算力對人形機器人產業非常重要，尤其是大規模集群算力。機器人是和AI共創的聯合體，機器人尤其是人形機器人是要用電池的，電池負載和功耗決定它無法攜帶大規模算力。

至於如何解決算力問題？王興興表示，他覺得未來會有很多分散式算力。如果一個工廠有集中式算力中心，機器人可以連接到算力中心。這種集中式算力中心距離比較近，無論是有線還是無線，它的通信頻寬是夠的，延遲很低。如果一個北京機器人連接到上海的算力中心，那延遲太高了。

王興興還提到，人形機器人行業一直比較缺人才，各種職位都缺。無論是技術的、非技術的，包括商務、人事等，「最核心的還是AI人才」。