南早：大陸水電站因安全考慮 棄用西方工業控制晶片

據報導，中國一家領先的工業晶片供應商表示，全球其中一個最大的水力發電廠、位於中國西南部金沙江上的溪洛渡水電站，出於對國家安全和供應鏈的擔憂和考慮，已完全棄用西方製造的工業控制晶片。

香港南華早報今天報導，中國龍芯中科技術股份有限公司指出，金沙江大壩已經用了自主研發的系統，該系統由本土研發的龍芯3C6000處理器推動，取代長期以來採用的外國「可編程式控制器」（Programmable Controllers，簡稱PLC），即德國西門子（Siemens）和法國施耐德電機（Schneider Electric）的PLC。

報導表示，在日益憂慮工業控制系統容易遭受攻擊的情況下，中方作出了上述更換的決定。歷史上的確曾發生過電腦病毒Stuxnet的網路攻擊，這個病毒10多年前利用西門子的PLC破壞了伊朗的核計畫。

據介紹，溪洛渡水電站是繼三峽大壩、白鶴灘大壩之後，中國第三大、世界第四大水力發電廠。

另據網上資料，溪洛渡水電站是中國「西電東送」的骨幹工程，位於四川省雷波縣和雲南省永善縣交界的金沙江上；工程以發電為主，兼有防洪、攔沙和改善上游航運條件等綜合效益，並可為下游電站進行梯級補償。

電站主要向華東、華中地區供電，並兼顧川、滇兩省用電需要，是金沙江「西電東送」距離最近的骨幹電源之一。

PLC是一種電腦部件，其創建時間可以追溯到20世紀60年代，它主要由微處理器（CPU）、記憶體（包括ROM和RAM）、程式設計器等組成。