快訊

烏克蘭猛襲！俄國南部城市住宅區驚傳爆炸 重創10棟大樓濃煙遮天

經部稱郭智輝晚宴僅短暫停留 侯漢廷再爆「快樂3小時」還搭公務車

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

中國接連反制加拿大日本歐盟 官媒稱釋放強烈訊號

中央社／ 台北14日電

美中宣布延長關稅休戰90天後，中國接連對加拿大日本歐盟祭出經貿反制措施，官媒今天宣稱這是中國釋放一個強烈訊號，損害中國利益，拿中國利益當投名狀，中國堅決不答應，不接受，更不會沒有反制。

具有中國官媒新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」，今天發文作以上放話。

中國商務部13日宣布，將歐盟兩家銀行列入反制清單，並採取以下反制措施：禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

此前的12日，中國商務部公告反傾銷調查初裁，初步認定加拿大進口菜籽油存在傾銷，即日起徵收高達75.8%的保證金。同一天，還作出另一個反傾銷調查初裁，對加拿大和日本進口鹵化丁基橡膠開徵高額保證金。

牛彈琴今天發文稱，中國制裁歐盟兩家銀行，中國商務部說得很清楚，這是「為反制歐盟制裁兩家中國金融機構」。歐盟先挑起事端，「來而不往非禮也」。而這兩家銀行都位於立陶宛。

文章稱，中國是加拿大油菜籽最大出口市場。2021年至2023年，加拿大油菜籽對中國出口數量驟增，對中國國內油菜籽價格造成嚴重衝擊，國內產業連年虧損。所以，「是加拿大存在大量政府補貼，是加拿大產能嚴重過剩，是加拿大在向中國進行傾銷。」

文章又稱，鹵化丁基橡膠是一種高端合成新材料，中國也是全球最大的需求國。按照中國商務部的調查，由於自印度進口量極小，根據相關法律規定，中方終止了對印度的調查。加拿大和日本的產品存在傾銷，證據確鑿，那對不起，反制措施推出，

牛彈琴今天對加拿大火力全開。文章提到，此前加拿大以保護國內產業為由，從8月1日起，對自美國以外國家進口的含中國鋼鐵成分的產品，徵收25%的額外稅，「這就太過分了」。

文章又提到，此前的6月27日，加拿大還以所謂「國家安全」為由，命令中國海康威視停止在加營運。「這是對中國企業利益的侵犯，更是對中國企業的汙名化和妖魔化」，「中國顯然不會答應」。

牛彈琴還稱，不管是歐盟，還是日本，尤其是加拿大，損害中國利益，拿中國利益當投名狀，中國必然會反制。

文章提到，中國商務部發言人6月28日說，中方樂見各方透過平等磋商解決與美方經貿分歧。「中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，換取所謂關稅減免」。如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決予以反制，維護自身正當權益。

牛彈琴稱，對犧牲中方利益，中國保持高度警惕。上面這段話，應該說給某些國家聽的，其中，肯定就包括加拿大。

文章稱，在中美博弈中，以幫兇的姿態選邊站隊，向美國獻上各種投名狀，加拿大犯下了歷史性錯誤，既高估了美國人的誠信，更低估了中國政府的決心。「中方的嚴正立場，其實就是在告誡加拿大：不要火中取栗，不要一意孤行，否則，自尋煩惱，自取其辱。」

日本 歐盟 加拿大

延伸閱讀

26國疾呼加薩人道危機難想像 美人權報告淡化批評以色列

王祖賢私下一面曝！薔薔、郭靜純合體女神超幸運

中國大陸對進口油菜籽徵收保證金 加拿大深表失望

父死母改嫁！陳珮騏淚崩「是不是妳親生」揭疏離現況

相關新聞

路透：北京再表態 約談騰訊等科企 促「慎購」H20晶片

美國政府近期批准Nvidia輝達（或稱英偉達）等向中國出口低配版AI（人工智能）晶片，不過中國官方此後多次質疑Nvidi...

中國兩大船企本周完成合併 法媒：「海軍巨獸」誕生

中美貿易戰正酣之際，中國兩家國有造船企業中國船舶及中國重工價值160億美元的合併案將於本周宣告完成，成為全球最大的造船企...

1人頂1團隊 淘寶首個程序員離職 曾以26億身家登胡潤榜

接近阿里人士表示，阿里巴巴集團前合夥人蔡景現已離職。蔡景現2000年就加入阿里巴巴，是淘寶初創團隊3個開發工程師之一，被...

全球首場人形機器人運動會 在北京登場 16國比拚

全球首個以人形機器人為參賽主體的綜合性體育盛會「2025世界人形機器人運動會」將在國家速滑館「冰絲帶」正式開幕。來自16...

中國多地快遞業「反內卷」 抵制「8毛發全國」低價競爭

中國快遞行業掀起新一波「反內卷」行動。繼廣東部分地區上調快遞價格後，北京市、寶雞市及福建省快遞協會近期先後發佈倡議，呼籲...

恆大450億美元債務 現僅出售2.55億美元資產 清盤恐逾10年

中國恒大集團今年初被香港法院下令清盤，並將於25日下市。外媒報導，恒大清盤人已收到450億美元（約3532億港元）的債權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。