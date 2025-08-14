中國接連反制加拿大日本歐盟 官媒稱釋放強烈訊號

美中宣布延長關稅休戰90天後，中國接連對加拿大、日本與歐盟祭出經貿反制措施，官媒今天宣稱這是中國釋放一個強烈訊號，損害中國利益，拿中國利益當投名狀，中國堅決不答應，不接受，更不會沒有反制。

具有中國官媒新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」，今天發文作以上放話。

中國商務部13日宣布，將歐盟兩家銀行列入反制清單，並採取以下反制措施：禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

此前的12日，中國商務部公告反傾銷調查初裁，初步認定加拿大進口菜籽油存在傾銷，即日起徵收高達75.8%的保證金。同一天，還作出另一個反傾銷調查初裁，對加拿大和日本進口鹵化丁基橡膠開徵高額保證金。

牛彈琴今天發文稱，中國制裁歐盟兩家銀行，中國商務部說得很清楚，這是「為反制歐盟制裁兩家中國金融機構」。歐盟先挑起事端，「來而不往非禮也」。而這兩家銀行都位於立陶宛。

文章稱，中國是加拿大油菜籽最大出口市場。2021年至2023年，加拿大油菜籽對中國出口數量驟增，對中國國內油菜籽價格造成嚴重衝擊，國內產業連年虧損。所以，「是加拿大存在大量政府補貼，是加拿大產能嚴重過剩，是加拿大在向中國進行傾銷。」

文章又稱，鹵化丁基橡膠是一種高端合成新材料，中國也是全球最大的需求國。按照中國商務部的調查，由於自印度進口量極小，根據相關法律規定，中方終止了對印度的調查。加拿大和日本的產品存在傾銷，證據確鑿，那對不起，反制措施推出，

牛彈琴今天對加拿大火力全開。文章提到，此前加拿大以保護國內產業為由，從8月1日起，對自美國以外國家進口的含中國鋼鐵成分的產品，徵收25%的額外稅，「這就太過分了」。

文章又提到，此前的6月27日，加拿大還以所謂「國家安全」為由，命令中國海康威視停止在加營運。「這是對中國企業利益的侵犯，更是對中國企業的汙名化和妖魔化」，「中國顯然不會答應」。

牛彈琴還稱，不管是歐盟，還是日本，尤其是加拿大，損害中國利益，拿中國利益當投名狀，中國必然會反制。

文章提到，中國商務部發言人6月28日說，中方樂見各方透過平等磋商解決與美方經貿分歧。「中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，換取所謂關稅減免」。如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決予以反制，維護自身正當權益。

牛彈琴稱，對犧牲中方利益，中國保持高度警惕。上面這段話，應該說給某些國家聽的，其中，肯定就包括加拿大。

文章稱，在中美博弈中，以幫兇的姿態選邊站隊，向美國獻上各種投名狀，加拿大犯下了歷史性錯誤，既高估了美國人的誠信，更低估了中國政府的決心。「中方的嚴正立場，其實就是在告誡加拿大：不要火中取栗，不要一意孤行，否則，自尋煩惱，自取其辱。」