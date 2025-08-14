購買H20晶片遭約談 騰訊：對晶片進口還需觀察

外媒日前報導中國當局約談騰訊等科技企業，要求他們解釋購買輝達H20晶片的原因。騰訊13日在業績交流會提到，對於晶片進口的情況「還需要觀察」，目前有足夠的晶片做AI訓練。

據陸媒第一財經報導，騰訊13日發布2025年第2季財報，並召開業績交流會。騰訊管理層表示，該公司密切關注AI開發進度及大模型性能演進，著眼讓AI提高現有業務的效率，例如廣告、遊戲、金融科技。

對於AI運算依賴晶片，騰訊管理層表示，晶片進口的情況還需要觀察。騰訊目前有足夠的晶片來做訓練，並升級現有模型，推理方面則有不同的晶片選擇。

騰訊又表示，在軟體方面，該公司也會進一步改進，以提高推理效率，從而減少對晶片能力的依賴，並會嘗試在相同數量的晶片上進行更多工作。

騰訊還表示，圖形處理器（GPU）供應情況「變幻莫測」，公司不會過度依賴於此。如果騰訊有足夠的GPU，可以在雲上出租更多資源，但雲策略不會過度依賴於當前的GPU資源。

根據騰訊最新財報，第2季營收人民幣1845.04億元（約新台幣7704億元），年增15%；經營利潤692.48億元，年增18%；毛利率57%，年增4個百分點。

路透社12日報導，中國有關部門約談騰訊及字節跳動等科技企業，要求他們解釋購買輝達（NVIDIA）H20晶片的原因，及表達對H20晶片的安全疑慮。

中國國家網信辦早前約談輝達，要求就H20晶片漏洞及「後門」安全風險問題進行說明。