花旗：大陸將推更多增量政策 或側重反內捲及內需

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國投行花旗研究報告認為，大陸將有更多增量政策推出，料更側重於需求側及「反內捲」。美聯社
美國投行花旗研究報告認為，大陸將有更多增量政策推出，料更側重於需求側及「反內捲」。美聯社

美國投行花旗研究報告認為，大陸經濟實際增速的穩健表現將使決策者能夠更專注於市場更為關心的名義增長，接下來大陸還將有更多增量政策推出，料更側重於需求側及「反內捲」，預期大陸經濟似乎迎來一個「充滿希望的夏天」。

港媒《信報》14日報導，花旗報告評估，隨著7月出口的再次加速增長，經濟實際增長有望得到支撐。儘管上個月單月信貸數據表現疲弱，但中國人民銀行大陸央行）可能不會因為單月數據，本月便急於減息。月度數據波動性較大，且過去12個月的金融支持力度仍然穩健。

據人行13日發布，大陸7月新增人民幣貸款減少人民幣500億元（約新台幣2088億元），路透指出，這是20年來首次出現下降的情況，遠低於此前分析師估計的3000億元，反映出私營部門需求疲軟。

報告提到，居民家庭借貸持續疲弱，部分存款可能轉向金融市場。而反內捲政策或進一步壓制原本已疲弱的企業信貸需求。

花旗報告預期，進入秋季後，大陸經濟實際增長壓力會進一步加大，但仍維持人行下半年減息10個基點、降準50個基點的預期。此外，報告認為美中關稅的尾部風險在未來3個月內基本消除。

報告還提到，7月底中共政治局會議後，大陸的增量措施有所增多：推出消費貸款貼息、成立國鐵新藏鐵路公司、近期一系列「反內捲」舉措下一座大型鋰礦項目暫停生產、全面強制繳納社保等。而且，最近A股兩融（融資融券）餘額時隔10年再次突破2兆元人民幣，也說明風險偏好正在回歸。

人民幣 大陸央行 中國人民銀行

