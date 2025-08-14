快訊

陸國家數據局：陸算力總規模全球第2、日均Token消耗量突破30兆

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國務院新聞辦14日上午舉行「高質量完成『十四五』（2021至2025年）規劃」系列主題新聞發布會，大陸國家數據局局長劉烈宏表示，截至今年6月底，大陸算力總規模位於全球第2（圖／截自中國網直播）
大陸國務院新聞辦14日上午舉行「高質量完成『十四五』（2021至2025年）規劃」系列主題新聞發布會，大陸國家數據局局長劉烈宏表示，截至今年6月底，大陸算力總規模位於全球第2（圖／截自中國網直播）

大陸國家數據局14日表示，截至今年6月底，大陸算力總規模位於全球第2，且人工智慧綜合實力實現整體性、系統性躍升，日均Token（詞元，語言文本的基本單位）的消耗量已經突破30兆，在過去1年半增長了300多倍；人工智慧專利數量占全球總量的60%，人形機器人、智慧終端等領域不斷突破。

大陸國務院新聞辦14日上午舉行「高質量完成『十四五』（2021至2025年）規劃」系列主題新聞發布會，大陸國家發改委黨組成員、國家數據局局長劉烈宏在會上公布上述訊息。

劉烈宏表示，「十四五」時期，大陸數字（數位）基礎設施在規模、技術等方面處於世界領先地位，截至2025年6月底，5G基地台總數與2020年相比增長了5倍達到455萬個，千兆寬頻用戶增長了34倍達2.26億戶，算力總規模位於全球第2。區域發展方面，「東數西算」工程深入實施，八大算力樞紐節點（京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏）5個在西部，有利於發揮西部地區清潔能源優勢，有效促進區域協調發展。

劉烈宏表示，有專家說，作為人工智慧發展的三大核心要素，算力是骨骼、算法是神經、數據是血液。2024年初，大陸日均Token（詞元）的消耗量為1千億，截至今年6月底，日均Token消耗量已經突破30兆，1年半時間增長了300多倍，反映了大陸人工智慧應用規模的快速增長。

劉烈宏指出，中國大陸是第1個把數據作為生產要素的國家。截至今年6月底，大陸已經建設高質量數據集超過3.5萬個，總體量超過了400PB。1PB可存儲約5億張2MB大小的高清照片，400PB的總量相當於中國國家圖書館數字資源總量的140倍左右。

針對中文數據在訓練數據中的占比情況，劉烈宏稱，目前大陸國內多數模型訓練使用的中文數據占比已經超過了60%，有的模型已達到80%。中文高質量數據的開發和供給能力持續增強，推動大陸人工智慧模型性能的快速提升。

劉烈宏表示，在完善數據基礎制度方面，去年推出了公共數據資源開發利用等21項政策，今年還將推出數據產權等10多項制度。培育數據市場方面，一批圍繞數據匯聚共享、開發利用的數據企業正在孕育興起，全國一體化數據市場正在加快構建。

劉烈宏提到，過去業界常說「缺芯（晶片）少魂」，形象反映了大陸在高端晶片、操作系統等方面自主可控不足的問題，經過多年持續攻堅，數字領域突破了一批關鍵核心技術，他並舉華為「鴻蒙系統」為例，指國產操作系統加速崛起，展現出「顯著的發展成績」。

