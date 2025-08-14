中國：AI應用規模快速增長 算力規模居世界第二

中國國家數據局官員今天說，中國數位基礎設施在規模、技術處於世界領先，算力規模位於全球第二。中國人工智慧（AI）應用規模快速增長，日均詞元（Token）消耗量一年半增長300多倍。

中國國務院新聞辦公室上午舉行記者會，介紹「十四五」（2021至2025年）時期數位中國建設發展成就。

據國新辦官網直播，中國國家數據局副局長劉烈宏稱，中國數位基礎設施在規模、技術等方面處於世界領先地位，截至2025年6月底，5G基地台總數與2020年相比增長了5倍達到455萬個，千兆寬頻用戶增長了34倍達2.26億戶，算力總規模位於全球第二，有力帶動了經濟社會發展。

他說，2024年初，中國日均Token的消耗量為1千億，截至今年6月底，日均Token消耗量已經突破30兆，1年半時間增長了300多倍，這反映了中國人工智慧應用規模的快速增長。

劉烈宏表示，截至6月底，中國已經建設高品質資料集（Dataset）超過3.5萬個，總體量超過了400千兆位元組（PB）。人工智慧模型的訓練也推動了資料交易需求的攀升，截至今年6月底，各地高品質資料集累計交易額近人民幣40億元（約新台幣167億元，下同），資料交易機構掛牌的高品質資料集總規模達到了246PB。

劉烈宏表示，中國數位經濟發展動能更加強勁。截至2024年底，中國軟體收入規模較2020年增長80%，規模以上電子資訊製造業增加值增長超70%。產業數位化方面，智慧化轉變、數位化改造加速推進，建成了萬餘家智慧工廠，覆蓋超過80%的製造業行業大類，智慧家居、智慧穿戴等成為消費的新潮流。

他說，中國資料產業處於快速發展階段，市場空間大，已成為數位經濟發展的新增長點。據國家數據發展研究院研究，2024年，中國資料企業數量超過40萬家，資料產業規模達5.86兆元，較「十三五」末增長117%，預計未來幾年仍將保持較高的增長水準。

中國國家數據局副局長陳榮輝表示，2024年中國資料生產量達到41.06澤位元組（ZB），這相當於1564萬個中國國家圖書館的資料資源總量，去年年底公布的中國國家圖書館資料資源總量是2189T。在國際上比較，中國占全球的資料總量達到26.67%，全球去年是154澤位元組。

劉烈宏還稱，過去業界常說「缺芯少魂」，反映了中國在高端晶片、作業系統等方面自主可控不足的問題。經過多年持續攻堅，數位領域突破了一批關鍵核心技術，這些問題逐步解決，展現出中國顯著的發展成績。積體電路加快布局，形成覆蓋設計、製造、封裝測試、材料和裝備的完整產業鏈。

他說，國產作業系統加速崛起，以（華為）鴻蒙系統為例，鴻蒙生態設備總量突破11.9億台，為手機、汽車、家電等1200多類產品裝上了智慧中樞。中國人工智慧綜合實力實現整體性、系統性躍升，人工智慧專利數量占全球總量的60%，人形機器人、智慧終端機等領域不斷突破。