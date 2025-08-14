中國7月新增貸款減少2000億元 20年來首次下降

據中國人民銀行昨日公布的數據顯示，中國7月新增人民幣貸款減少人民幣500億元（約新台幣2000億元）。路透社報導指出，這是20年來首次出現下降的情況，遠低於此前分析師估計的3000億元，反映出私營部門需求疲軟。

中國人民銀行（中國央行）13日公布，今年前7個月人民幣貸款增加12.87兆元。而今年1至6月的累計增加為12.92兆元，這意味著7月淨減少了500億元。路透社報導指出，這是自2005年7月以來首次出現新增貸款降低，也是自1999年12月以來單月最大降幅。

報導指出，每年7月份的新增貸款通常會下降，因為6月份銀行往往會衝刺季度目標。加上6月隨著歐洲與美國的貿易緊張局勢暫時緩解，市場情緒改善，6月信貸數據大幅反彈。

然而7月數據卻遠低於分析師的預期，反映出在中美貿易戰與經濟放緩背景下，私營部門需求疲軟。此前，路透社調查的分析師預期新增貸款會增加3000億元。

此外，由於房地產市場危機沒有緩解跡象，7月份居民家庭貸款減少4893億元，6月則增加了5976億元。企業貸款則從6月的1.77兆元驟降至600億元。

儘管數據顯示疲軟，但中國央行短期內預計不會進一步降息。澳新銀行中國策略師邢兆鵬表示，中國的貨幣政策進入到觀察期，短期內降息的可能性不大。北京方面正通過補貼和基建投資來支撐經濟，同時與美國談判貿易協議。今年5月，中國央行為抵消美國關稅帶來的經濟影響已下調了利率。

中國央行主管的「金融時報」則稱，單月貸款讀數通常不足以準確反映經濟活躍程度，也難以完整體現金融支持實體經濟的力度，分析經濟金融形勢時無需對單月數據過度關注，更不宜過度炒作單月信貸增量讀數波動。

中國央行公布的其餘數據還顯示，7月人民幣貸款餘額268.51兆元，年增6.9%，創下歷史新低，分析師此前預期增幅為7.0%。人民幣存款餘額320.67兆元，年增8.7%。7月底廣義貨幣供應量（M2）年增8.8%，較預期8.2%增長為高；狹義貨幣供應量（M1）增長5.6%。