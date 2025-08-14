聽新聞
北京召騰訊等陸企 問輝達H20晶片資安風險
路透引述三名知情人士報導，北京當局已召來騰訊、字節跳動等中國大陸本土科技公司，詢問他們購買輝達Ｈ20晶片情況，表示關切資訊安全風險。
消息人士說，中國網信辦與其他監管機構近期也與百度及多家較小的本國科技企業舉行會議，討論Ｈ20晶片採購。不過，雖然官員在會議中表達關切，但並未下令停止購買。
百度、字節跳動、騰訊與中國網信辦都未回應路透置評請求。
新聞網站The Information則說，字節跳動、阿里巴巴與騰訊過去兩周已接獲網信辦命令，稱基於資料安全考量，全面暫停採購輝達晶片。
網信辦上月已召見輝達代表，要求輝達解釋Ｈ20晶片是否有後門安全風險，影響中國用戶資料與隱私。這些審查威脅輝達的重要營收來源，輝達上個會計年度大陸市場營收達一百七十億美元，占總營收百分之十三。
