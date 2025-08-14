快訊

亞洲盃男籃／浪費21分領先優勢 中華隊遭伊朗逆轉無緣4強

聽新聞
0:00 / 0:00

北京召騰訊等陸企 問輝達H20晶片資安風險

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導
輝達H20晶片被大陸質疑有後門安全風險。 （路透）
輝達H20晶片被大陸質疑有後門安全風險。 （路透）

路透引述三名知情人士報導，北京當局已召來騰訊字節跳動等中國大陸本土科技公司，詢問他們購買輝達Ｈ20晶片情況，表示關切資訊安全風險。

消息人士說，中國網信辦與其他監管機構近期也與百度及多家較小的本國科技企業舉行會議，討論Ｈ20晶片採購。不過，雖然官員在會議中表達關切，但並未下令停止購買。

百度、字節跳動、騰訊與中國網信辦都未回應路透置評請求。

新聞網站The Information則說，字節跳動、阿里巴巴與騰訊過去兩周已接獲網信辦命令，稱基於資料安全考量，全面暫停採購輝達晶片。

網信辦上月已召見輝達代表，要求輝達解釋Ｈ20晶片是否有後門安全風險，影響中國用戶資料與隱私。這些審查威脅輝達的重要營收來源，輝達上個會計年度大陸市場營收達一百七十億美元，占總營收百分之十三。

H20 關稅 川普 輝達 後門 晶片 百度 網站 騰訊 字節跳動

延伸閱讀

不限晶片？輝達晶片出口分潤協議 貝森特：可能擴展至其他產業

不怕被卡脖子？北京警告陸企慎購輝達H20晶片 專家分析背後盤算

不愛遊說的黃仁勳近來頻穿梭美中 砸百萬出席川普餐會

涉及國安業務…中施壓企業勿用Nvidia H20 官媒也質疑

相關新聞

北京召騰訊等陸企 問輝達H20晶片資安風險

路透引述三名知情人士報導，北京當局已召來騰訊、字節跳動等中國大陸本土科技公司，詢問他們購買輝達Ｈ20晶片情況，表示關切資訊安全風險。

滬指近4年新高 滬深兩市成交額逾8.9兆

大陸A股三大股指8月13日集體高開，盤初滬指就突破3674.4點前期高點，創下2021年12月以來新高。其中，光收發模組...

陸刺激內需 聚焦8大消費業放貸 助小微企融資

為了刺激內需消費，大陸官方再出招，包含財政部、中國人民銀行（大陸央行）多部門聯合發布促消費方案，包括為服務業經營主體及個...

GPT-5發布 傳DeepSeek將推R2

在OpenAI最新推出的旗艦語言模型GPT-5發布後，大陸AI新創企業DeepSeek就要出招了。12日市場上突然傳出，...

今年前7個月 廣東外貿進出口增4.3%

據大陸海關總署廣東分署12日消息，今年前7個月，廣東外貿進出口5.4兆元（人民幣，下同），同比增長4.3%。

陸房市到底有無起色？房仲業者：民眾信心未恢復 以價換量仍明顯

低迷許久的大陸房市是否如大陸官方所言止跌回穩，一線城市如上海整體狀況如何持續為外界所關心。上海信義房屋區域總監魏逢佑13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。