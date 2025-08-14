A股資金做多 上攻「天花板」

快訊

經濟日報／ 記者林茂仁謝守真／綜合報導

在消費補貼利息政策激勵下，上證指數昨（13）日上漲0.48%收在3,683點，創2021年12月以來近四年新高。機構分析，A股正迎來「系統性慢牛」行情，加上融資融券餘額再度突破人民幣2兆元，顯示資金做多情緒高漲。

按照浙商證券解釋，匯率升值+技術走勢就是系統性牛市的重要因素，目前人民幣兌美元匯率步入穩定升值節奏，歷史經驗來看，人民幣匯率與Ａ股走勢呈現高度正相關。在技術面上，A股三大指數皆已突破去年9月底政策利多的高點，打破指數天花板後通常會再創新高。

另外，在成交量方面，滬深兩市昨成交總額人民幣2兆1,509億元（約新台幣8.9兆元），較前一交易日大增人民幣2,693億元。在「量先價行」的概念下，成交量的增加往往是股價看漲的先行指標。

華西證券分析，本輪行情資金來源眾多，有保險、養老金、公募基金、私募基金等法人機構資金，也有民眾配置資金的入市，近期融資融券餘額站上十年新高，反映個人投資者風險偏好正在持續回升，民眾資金入市成為本輪「慢牛」行情的重要驅動，看好下半年A股再衝刺新高，尤其「十五五」規劃將成為題材聚焦點，科技成長仍將是未來較長一段時間的政策主線。

陸企跨足醫療 攻兆元商機 華為組衛生軍團 美的建構生態系

今年以來，包括美的、華為等知名大陸企業紛紛入局醫療健康產業，美的集團正式成立醫療板塊，華為則組建醫療衛生軍團，在老齡化社...

北京召騰訊等陸企 問輝達H20晶片資安風險

路透引述三名知情人士報導，北京當局已召來騰訊、字節跳動等中國大陸本土科技公司，詢問他們購買輝達Ｈ20晶片情況，表示關切資訊安全風險。

騰訊第2季旺 每天賺25億

騰訊控股昨（13）日發布2025年第2季財報，營收人民幣1,845億元，年增15%、季增2％；淨利（公司權益持有人應占盈...

陸7月電視銷量 近13月最慘 第4季恐掉進「大坑」

市調機構洛圖科技（RUNTO）最新數據顯示，大陸電視市場7月品牌整機出貨量僅為186萬台。該數據較去年同期下降14.3%...

滬指近4年新高 滬深兩市成交額逾8.9兆

大陸A股三大股指8月13日集體高開，盤初滬指就突破3674.4點前期高點，創下2021年12月以來新高。其中，光收發模組...

