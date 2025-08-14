陸7月電視銷量 近13月最慘 第4季恐掉進「大坑」

市調機構洛圖科技（RUNTO）最新數據顯示，大陸電視市場7月品牌整機出貨量僅為186萬台。該數據較去年同期下降14.3%，創下近13個月來最大的單月跌幅，且較6月更是大幅下降28.2%。

洛圖科技指出，大陸電視市場7月前八大主力品牌，包括海信、TCL、小米、創維、長虹、海爾、康佳、華為，以及含其子品牌出貨總量約為179萬台，年減13%，合併市占率達96.1%。

在大陸官方補貼與電商平台促銷下，據奧維雲網（AVC）先前推測，「618大促」期間大陸電視市場整體銷量達398萬台，年增9.7%；銷售額達人民幣173億元，年增幅達14.5%。外界認為在6月的銷售「透支」狀況下，導致後續銷量無力。

洛圖科技指出，從第2季開始，大陸電視終端市場的景氣度便持續偏低。特別大陸電商消費節「618大促」銷售結果未及預期，大促之後終端銷售更是低迷。

儘管大陸推出國家補貼，第三批人民幣690億元資金雖然已經下達，且第四批即將在10月下達，但業內均認為遠不夠填補市場，效果有限。展望後市，洛圖科技判斷，今年第4季電視市場將可能會掉進「大坑」，零售市場有很大機率陷入年減20%以上的跌幅。下半年整體而言，大陸電視市場品牌整機的出貨量很難突破年初預期的1,900萬台。

事實上，TCL創始人、董事長李東生在去年3月「兩會」期間便提醒，雖然大陸成為電視機製造大國，但近年大陸國內高清顯示產業市場增長乏力，產業鏈收益下降，電視機需求萎縮。他希望相關部門及產業能找到存在問題和困難並解決。一段時間以來，業界跟分析都認為，大陸電視機業需要技術創新、找到消費者新需求等。