騰訊第2季旺 每天賺25億

騰訊控股昨（13）日發布2025年第2季財報，營收人民幣1,845億元，年增15%、季增2％；淨利（公司權益持有人應占盈利）人民幣556億元（約新台幣2,318億元），年增17%、季增16%，單季營收及獲利均呈現兩位數增長，相當於每天賺進台幣25億元。

財報顯示，騰訊上半年營收人民幣3,645億元，淨利人民幣1,034億元，分別年增14%、16%，基本每股純益人民幣11.367元。騰訊控股昨收盤報每股港幣586元，創2021年6月以來近四年新高。

按業務板塊來看，主營的增值服務業務（包含遊戲及社交網路等）第2季營收年增16%至人民幣914億元。其中，本土市場遊戲營收為人民幣404億元，年增17%，國際市場遊戲營收為人民幣188億元，年增35%。社群網路營收年增6%至人民幣322億元，得益於手遊虛擬道具銷售、影音號直播服務及音樂付費會員收入的增長。

騰訊金融科技及企業服務業務營收年增10%至人民幣555億元。金融科技服務收入的增長受益於消費貸款服務、商業支付活動及理財服務的收入增長。企業服務收入的增速較近幾個季度有所加快，得益於企業客戶對AI相關服務的需求增加，包括GPU租賃和API token使用，以及商家技術服務費的增長。

騰訊董事長馬化騰表示，騰訊在AI領域持續投入並從中獲益，致營收及獲利得以兩位數增長。

陸媒《華爾街見聞》指出，騰訊在AI投入的成本值得關注。財報顯示，一般及行政開支年增16%至人民幣319億元，主要原因是支持AI相關業務發展的研發開支增加；當季研發投入年增17%至人民幣202.5億元；資本開支大幅增長至人民幣191億元，年增119%，說明騰訊正在大舉投資AI基礎設施。