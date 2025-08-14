快訊

亞洲盃男籃／未守住21分領先優勢 中華隊末節遭伊朗逆轉無緣4強

騰訊第2季旺 每天賺25億

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
騰訊控股13日發布2025年第2季財報，營收人民幣1,845億元，年增15%、季增2％。(路透)
騰訊控股13日發布2025年第2季財報，營收人民幣1,845億元，年增15%、季增2％。(路透)

騰訊控股昨（13）日發布2025年第2季財報，營收人民幣1,845億元，年增15%、季增2％；淨利（公司權益持有人應占盈利）人民幣556億元（約新台幣2,318億元），年增17%、季增16%，單季營收及獲利均呈現兩位數增長，相當於每天賺進台幣25億元。

財報顯示，騰訊上半年營收人民幣3,645億元，淨利人民幣1,034億元，分別年增14%、16%，基本每股純益人民幣11.367元。騰訊控股昨收盤報每股港幣586元，創2021年6月以來近四年新高。

按業務板塊來看，主營的增值服務業務（包含遊戲及社交網路等）第2季營收年增16%至人民幣914億元。其中，本土市場遊戲營收為人民幣404億元，年增17%，國際市場遊戲營收為人民幣188億元，年增35%。社群網路營收年增6%至人民幣322億元，得益於手遊虛擬道具銷售、影音號直播服務及音樂付費會員收入的增長。

騰訊金融科技及企業服務業務營收年增10%至人民幣555億元。金融科技服務收入的增長受益於消費貸款服務、商業支付活動及理財服務的收入增長。企業服務收入的增速較近幾個季度有所加快，得益於企業客戶對AI相關服務的需求增加，包括GPU租賃和API token使用，以及商家技術服務費的增長。

騰訊董事長馬化騰表示，騰訊在AI領域持續投入並從中獲益，致營收及獲利得以兩位數增長。

陸媒《華爾街見聞》指出，騰訊在AI投入的成本值得關注。財報顯示，一般及行政開支年增16%至人民幣319億元，主要原因是支持AI相關業務發展的研發開支增加；當季研發投入年增17%至人民幣202.5億元；資本開支大幅增長至人民幣191億元，年增119%，說明騰訊正在大舉投資AI基礎設施。

網路 人民幣 服務業

延伸閱讀

董瑞斌：推科技防詐 銀行簡訊專碼成本高、盼電信商減收

路透：北京當局約談騰訊、字節跳動等陸企 警告慎購輝達H20晶片

怕了？騰訊《荒野起源》被索尼提告抄襲《地平線》系列後火速更換宣傳圖

《英雄聯盟：激鬥峽谷》中國官方用AI影片慶祝3周年！歐美網友集體無言

相關新聞

陸企跨足醫療 攻兆元商機 華為組衛生軍團 美的建構生態系

今年以來，包括美的、華為等知名大陸企業紛紛入局醫療健康產業，美的集團正式成立醫療板塊，華為則組建醫療衛生軍團，在老齡化社...

北京召騰訊等陸企 問輝達H20晶片資安風險

路透引述三名知情人士報導，北京當局已召來騰訊、字節跳動等中國大陸本土科技公司，詢問他們購買輝達Ｈ20晶片情況，表示關切資訊安全風險。

騰訊第2季旺 每天賺25億

騰訊控股昨（13）日發布2025年第2季財報，營收人民幣1,845億元，年增15%、季增2％；淨利（公司權益持有人應占盈...

陸7月電視銷量 近13月最慘 第4季恐掉進「大坑」

市調機構洛圖科技（RUNTO）最新數據顯示，大陸電視市場7月品牌整機出貨量僅為186萬台。該數據較去年同期下降14.3%...

A股資金做多 上攻「天花板」

在消費補貼利息政策激勵下，上證指數昨（13）日上漲0.48%收在3,683點，創2021年12月以來近四年新高。機構分析...

滬指近4年新高 滬深兩市成交額逾8.9兆

大陸A股三大股指8月13日集體高開，盤初滬指就突破3674.4點前期高點，創下2021年12月以來新高。其中，光收發模組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。